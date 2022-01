L'archistar e designer Simone Micheli ospite a Perugia del Nuovo Istituto Design per un workshop sulle nuove sfide dell'abitare

Il NID, Nuovo Istituto Design di Perugia, propone uno speciale workshop con un docente d'eccezione: il celebre e pluripremiato architetto e designer Simone Micheli, (vincitore con la sua società di progettazione dell'EXCELLENCE GREEN AWARDS – SUSTAINABILITY AWARDS 2020, dell'EURASIAN PRIZE 2020 e del THE 10TH IDEA – TOPS AWARD 2020), che affronterà a partire dal 24 Gennaio una settimana di studio e lavoro con gli studenti del centro formativo d’eccellenza attivo dal 1983 nel capoluogo perugino.

Questi saranno chiamati a progettare innovativi prodotti in vetro borosilicato, per affrontare le nuove sfide legate agli oggetti per l’abitare immaginando nuovi utilizzi per nuove funzioni. Gli elementi di design dovranno essere concepiti unicamente in questo materiale, senza l’integrazione di ulteriori materie, con geometrie altre ma anche per utilizzi “sconosciuti”. I vari progettati saranno poi presentati all’interno della mostra Hotel Regeneration, in occasione del Fuori Salone di giugno 2022 a Milano. Con Micheli sarà inoltre valutata, insieme all’azienda che collaborerà al workshop – la perugina Blueside – la possibilità di realizzare alcuni dei progetti creati dagli allievi, e saranno date indicazioni per lo studio del naming e del logo del prodotto realizzato, oltre che indicazioni per l'impostazione grafica del packaging che lo conterrà.