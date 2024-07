Deruta, un'opera di Ugo La Pietra per il Museo regionale della ceramica

Omaggio a Deruta è il titolo dell’opera che il poliedrico artista Ugo La Pietra ha pensato per il Museo regionale della ceramica di Deruta e che verrà acquisita dal museo entrando nelle collezioni contemporanee. Il progetto, a cura dello storico critico dell’arte Lorenzo Fiorucci, è infatti rientrato nella rosa dei 15 vincitori nazionali dell’avviso pubblico e prevede la realizzazione di un’opera site specific, pensata per il museo e in particolare per la città di Deruta. L’opera composta da sei colonne totemiche è un omaggio alla centenaria tradizione ceramica della piccola città umbra, che nei secoli ha prodotto dai suoi forni, stili identitari che hanno reso la produzione di maioliche derutese riconoscibile e famosa in tutto il mondo. Ugo La Pietra ha voluto rendere omaggio proprio a questa nobile e antica tradizione, prendendo spunto per le sue colonne da alcune forme simbolo come il vaso e l’orcio, ma anche il piatto e la tazza, creandone serie componibili che assemblate in combinazioni variegato vanno a comporre originali totem contemporanei. L’omaggio dell’artista alla città è però visibile nella decorazione scelta: colori come il giallo il blu e il bianco sono infatti i segni cromatici che maggiormente hanno caratterizzato la maiolica di Deruta nel mondo e, proprio da questi colori, l’artista vuole ripartire per creare un’opera che pur omaggiando la tradizione spinge gli artisti/artigiani verso una nuova possibilità creativa, stimolando la ricerca verso inesplorate soluzioni formali. L’opera, in perfetta consuetudine con l’idea del maestro di valorizzare il Genius Loci, sarà realizzata proprio da maestranze locali su disegno di Ugo La Pietra.

A promuovere con entusiasmo l’iniziativa è il sindaco Michele Toniaccini che a tal proposito ha dichiarato: “Per noi è un motivo di grande orgoglio poter inserire in modo permanente nella sezione dedicata all’arte contemporanea del Museo Regionale della Ceramica un’opera di così importante rilievo del maestro Ugo La Pietra, un’artista multidisciplinare e visionario, dalle innumerevoli capacità tecniche, un forte innovatore sempre pronto alla sperimentazione, che ha voluto rendere omaggio alla città di Deruta e alla sua storica tradizione della maiolica con un progetto artistico di considerevole valore intrinseco, che sono sicuro contribuirà ad incrementare notevolmente la visibilità del nostro museo e a rappresentare una spinta propulsiva anche per gli artigiani locali nella direzione della continua ricerca e contaminazione del mondo della ceramica con le più ampie e sofisticate forme artistiche”.

Il progetto prevede inoltre anche la realizzazione di una monografia dedicata all’artista con particolare riguardo alla produzione totemica dove principale protagonista sarà proprio l’opera Omaggio a Deruta. Il catalogo sarà inoltre corredato di un qr code su cui poter scaricare, attraverso dispositivo mobile, una video guida in lingua dei segni rendendo accessibili i contenuti del catalogo anche a persone affette da disabilità sensoriale uditiva.