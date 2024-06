A Deruta è "Notte Bianca": divertimento per tutte le età

Deruta è pronta a vivere una notte indimenticabile con la tanto attesa Notte Bianca, che si terrà sabato 29 giugno lungo la via Tiberina, che per l’occasione verrà chiusa al traffico per poter consentire ai partecipanti di passeggiare comodamente e in sicurezza in compagnia di amici e familiari in mezzo alla musica, spettacoli, food e mercatini artigianali.

Dopo cinque anni dall’ultima edizione, grazie all’organizzazione dell’Associazione Deruta Borgo Raffaellesco in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Deruta, una delle serate più spettacolari per l’intera comunità derutese riparte con grande entusiasmo e slancio.

Numerose saranno le attività e gli eventi pensati per coinvolgere e divertire cittadini e visitatori di tutte le età con musica dal vivo per tutti i gusti, DJ set, giochi e spettacoli di magia per i bambini, il trenino della notte bianca per attraversare allegramente tutta la festa e raggiungere comodamente i parcheggi e molte altre sorprese, tra cui le farfalle luminose, attrazioni e animazione.

La serata inizierà alle 19:00 con l’apertura dei punti di ristoro street food e truck food, con cucine tradizionali e specialità di varie regioni italiane, distribuiti lungo l’isola pedonale che si snoda in un percorso di circa un chilometro. Sarà quindi possibile cenare gustandosi favolosi fritti di pesce al cartoccio, arrosticini abruzzesi, arancine siciliane (al ragù e piselli, al burro prosciutto e mozzarella, al pistacchio e pancetta, vegetariano), hot dog, porchetta, crepes dolci e salate, cannoli siciliani. Il tutto accompagnato da cocktails, vino e birra.

Oltre a ciò, aderiscono all’iniziativa anche le migliori gastronomie locali tra ristoranti e pizzerie di Deruta, con le pizze gourmet e la braceria del ristorante La Molecola (Hotel Asso di Coppe), gli assaggi dall'antipasto al dolce del Ghiotto Beccaria, il menù notte bianca e le pizze speciali del ristorante Enjoy, le pizze gourmet al taglio e i fritti di pesce e verdure di Pazza Pizza, i taglieri e gli hamburger con patatine della Macelleria 2 S, il cartoccio di fritti da passeggio, la piadina artigianale, lo gnocco fritto con affettato de La Bottega della Pasta, la pizza speciale notte bianca di Pizzidea, il finger food di dolci della Pasticceria Tiberi e il favoloso gelato di Dolci Tentazioni con più di quaranta gusti da scegliere. Per l’occasione tutti i negozi della via principale rimarranno aperti.

Non mancheranno poi concerti con diverse tipologie di musica; si va dal rock dei giovani Konfusion alle cover degli Alter Ego, i Three Dogs e i DeeRadio, le intramontabili canzoni di un tempo con i Brillantina, il Karaoke di Barbara Insolera, Dj Mancio e Dj Lobe.

Inoltre, il Centro culturale “S. Anna” presenta nel Borgo Garibaldi l’iniziativa “Incontri musicali insoliti: arpa, voce e piano” con inizio alle 21.30 con il concerto “L’arpa fra terra e cielo”, serenate notturne e melodie immortali. Alle 22.30 è la volta di “Latin duets” (Bossa Nova, Swing, Rumba, Tango, Beguine, Fox), Eavestaffminipiano e alle 23.30 “Arpa nei ritmi di danza” un repertorio folk dei paesi extraeuropei.

Per la gioia dei bambini saranno presenti anche vari punti di intrattenimento, con esibizioni, animazione e giochi con Magic Andrea, giostre, scivoli gonfiabili, una sfilata di moda bimbo e tanto altro, garantendo divertimento anche per le famiglie.

Invece per gli appassionati di sport, presso il Boulevard 197, Bar dello sport, verrà organizzata l’iniziativa “Doppio passo” per intrattenere il pubblico appassionato, curiosi e bambini con giochi a tema calcio.

Per facilitare l’accesso all’evento, verrà organizzato un trenino che collega le zone del parcheggio Deruta Nord (quartiere Mosaico e quartiere dell’Arte) alla via in cui si svolge la Notte Bianca, mentre per chi proviene da sud, sarà possibile parcheggiare l’auto al parcheggio Togliatti (Stadio Deruta).