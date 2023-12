“Deruta Borgo del Natale”: oltre 20 eventi per trascorrere le festività insieme

Oltre 20 eventi, diffusi su tutto il territorio, animeranno “Deruta Borgo del Natale”, da domani, al 6 gennaio prossimi. Sarà il cinema ad accendere il Natale derutese, con l’inaugurazione della mostra “Ugo di Noi. I 101 anni di Ugo Tognazzi” all’Antica Fornace Grazia che sarà presentata alle 16.00 nella sala del Consiglio comunale, e con l’accensione dell’Albero di Natale in Ceramica più grande del mondo, alle 17.30 in piazza dei Consoli.

Mostre, concerti, mercatini, momenti conviviali e per i più piccoli non potevano mancare laboratori e la Casa di Babbo Natale, il tutto organizzato dal Comune di Deruta, in collaborazione con le associazioni del territorio.

“Sarà un Natale magico, fra arte e tradizioni – afferma il Sindaco di Deruta, Michele Toniaccini – con l’Albero di Natale in ceramica più grande del mondo che torna a essere protagonista in piazza dei Consoli. Quest’anno, inoltre, con la mostra su Ugo Tognazzi arricchiamo la nostra offerta culturale; la mostra sarà inaugurata alla presenza di Ricky Tognazzi”.

Si rinnova anche il progetto dell’accensione in contemporanea con l’Albero di Natale sull’acqua di Castiglione del Lago: “Rinnoviamo con molto piacere questo gesto che è di unione fra territori e di valorizzazione delle nostre eccellenze”.

Scheda tecnica dell’Albero di Natale in ceramica più grande del mondo

La Struttura ha un’altezza di 11 metri è composta da 2 basamenti: il primo è un cubo interamente rivestito in ceramica; l’altro, un ottagono sempre con pannelli in ceramica dipinti a mano ognuno dei quali rappresenta una scena diversa della natività. Da un cubo si erge il tronco composto da 19 cilindri sormontato da un puntale di circa 1 metro, tutto rigorosamente in ceramica. I cilindri e il puntale sono stati realizzati dai maestri tornianti e dipinti da artisti ceramisti che hanno realizzato una vera propria opera d’arte.

Completano l’albero 16 file di 4 rami ciascuna, anche questi realizzati in ceramica, ai quali sono appese 250 palle di Natale con decori e colori diversi. L’albero è stato realizzato dall’associazione Pro Deruta, in collaborazione con gli artigiani e artisti ceramisti e tornianti di Deruta e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

PROGRAMMA DERUTA BORGO DEL NATALE

3 Dicembre 2023

Dalle ore 10.00 - Piazza Unità d’Italia, San Nicolò di Celle

"Mercatini di Natale"

Ore 18.00 - Piazza Unità d’Italia, San Nicolò di Celle

Arrivo di Babbo Natale per la consegna delle lettere

7 Dicembre 2023

ore 17.00 - Il Granaio, Piazza Cavour 1, Deruta

Inaugurazione Mostra collettiva freemocco&friends

Periodo: 7 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024

8 Dicembre 2023

Ore 16.00 Sala del Consiglio Comunale

Presentazione della Mostra “Ugo di Noi. I 101 anni di Ugo Tognazzi”

Ore 17.00 – Piazza dei Consoli

Concerto del Maestro Maurizio Mastrini

Show Case Baci International tour 2023

Canzoni di Natale eseguite dal Coro dei bambini del catechismo Parrocchia di Deruta

Accensione dell’albero in ceramica più grande del mondo

Ore 18.00 Centro d’Arte Contemporanea Antica Fornace Grazia

Inaugurazione della Mostra “Ugo di Noi. I 101 anni di Ugo Tognazzi”

Periodo: 8 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024

Ore 19.00 Chiostro del Museo regionale della Ceramica

Apericena a cura delle Pro Loco del territorio

Laboratori per bambini “Aspettando il Natale”

Tutta la giornata: Mostra mercato “Deruta Antica”

9 Dicembre 2023

Ore 17.00 Il Granaio, Piazza Cavour 1, Deruta

Incontro con gli artisti Mostra collettiva freemocco&friends

Ore 21.00 Chiesa di San Nicolò

Concerto d’organo del Coro “Girolamo Diruta”

10 Dicembre 2023

Ore 15.00 Museo Regionale della Ceramica

“Natale fatto a mano”

Laboratorio per famiglie a pagamento

Ore 16.30 Prato del Sole – Sant’Angelo di Celle

Incontriamo Babbo Natale

Ore 17.00 Il Granaio, Piazza Cavour 1, Deruta

Incontro con i critici Mostra collettiva freemocco&friends

14 Dicembre 2023

Museo Regionale della ceramica di Deruta

Ore 10.30 – Presentazione del progetto “Art Tour Box”

15 dicembre 2023

Ore 09.30 – 12.30

Museo Regionale della ceramica di Deruta

Incontro di studio in ricordo di Francesco Briganti (1873-1961) per i 150 anni dalla nascita

16 dicembre 2023

Ore 18.00 – Pro Loco Ripabianca

Aspettando Babbo Natale

26 Dicembre 2023

11.00 Museo Regionale della Ceramica

“Le antiche fornaci di San Salvatore”

Alla scoperta dell’antica area archeologica di San Salvatore

Focus tematico gratuito

29 Dicembre 2023

Ore 21.00 – Chiesa di San Francesco

Concerto di Natale del Coro “Girolamo Diruta”

30 Dicembre 2023

11.00 Museo Regionale della Ceramica

“Mastri maiolicari”

Laboratorio per famiglie a pagamento

31 Dicembre 2023

11.00 Pinacoteca Comunale

“La collezione Pascoli”

Focus tematico gratuito

Ore 20.00 Villaggio di Betania, San Nicolò di Celle

Cenone di capodanno

4 gennaio 2024

15.00 Museo Regionale della Ceramica

“Aspettando la befana”

Laboratorio per famiglie a pagamento

5 Gennaio 2023

Ore 20.30 Prato del Sole, Sant’Angelo di Celle

Aspettando la Befana

Cena con tombola

Ore 21.00 - Piazza Unità d’Italia, San Nicolò di Celle

Discesa della Befana dal campanile

6 Gennaio 2023

Ore 17.00 - Piazza Unità d’Italia, San Nicolò di Celle

Presepe vivente con arrivo dei re magi a cavallo

Ore 18.00 - Chiesa di San Francesco

Concerto di Capodanno della Banda Musicale “Città di Deruta”