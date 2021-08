Deruta Book Fest, la terza edizione della rassegna sarà dedicata all’Afghanistan

Orario non disponibile

Un’edizione dedicata all’Afghanistan e in particolare alle donne afghane, quella del Deruta book fest, in programma dal 27 al 29 agosto. L’evento, che compie tre anni, è organizzato dall’associazione Europa Comunica Cultura, dall’associazione La Casa degli artisti, insieme al Comune di Deruta e alla Pro Deruta.

Nei tre giorni della manifestazione, che vedrà protagonisti circa 100 autori, nei negozi di Deruta, sul palazzo comunale e sul palco situato in piazza dei Consoli, verranno esposte riproduzioni delle opere della prima street artist afghana Shamsia Hassani che con i suoi murales sta urlando al mondo l’esigenza di dare voce alle donne del suo paese “che stanno vivendo l’inferno”.

Per quanto riguarda il programma del Deruta Book fest, si attendono vari ospiti di rilievo. Oltre alle presentazioni di libri di tutti i generi letterari, dalla poesia al giallo, con personaggi sia umbri che di fuori regione, nei tre giorni non mancheranno momenti ludici e di intrattenimento. Nella serata di venerdì, infatti, è in programma il concerto del Canino Trio con Alessandro e Guya Canino e Simone Papi. Sabato, invece, sarà la volta del cabarettista Mario Zamma insieme a Guido Barlozzetti.

L’appuntamento con l’apertura della manifestazione è per venerdì 27 agosto alle ore 11.30 presso la sala del consiglio comunale di Deruta insieme al sindaco di Deruta Michele Toniaccini, a Jean Luc Bertoni di Europa Comunica e a Francesco Minelli de La Casa degli Artisti.