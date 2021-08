Fine settimana da cartolina con le degustazioni della Sagrantino Experience a Montefalco

Indirizzo non disponibile

Lla campagna umbra di Montefalco, patria del Montefalco DOC e del Montefalco Sagrantino DOCG, sarà protagonista di un weekend da cartolina per gli enoturisti che parteciperanno alla degustazione di domenica 22 agosto nella ‘Tenuta Alzatura’ della famiglia Cecchi, in località Vocabolo Alzatura.

Si tratta di una nuova iniziativa del cartellone ‘Sagrantino Experience’, ideato e organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino. L’appuntamento con ‘Aperitivo in tenuta’ è alle 18, il costo di 15 euro e la prenotazione obbligatoria (348.5131688 – 333.9462158, info@tenuta-alzatura.it).

Si replica, poi, con una nuova degustazione sabato 28 agosto, dalle 17 alle 19, alla cantina Scacciadiavoli in località Cantinone di Montefalco, con ‘Brut Rosè R(Evolution)’. Questa volta ci sarà una visita in cantina con degustazione di tre basi di produzione propria del Brut Metodo Classico Rosè 100% Sagrantino, del Brut Rosè in commercio e di una bottiglia storica di Brut Rosè Scacciadiavoli, prelevata dalla collezione della cantina. Il costo è di 15 euro con prenotazione obbligatoria al numero 0742.371210 o tramite e-mail all’indirizzo visits@scacciadiavoli.it.