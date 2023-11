Una festa per déclic: la nuova casa editrice che sfida le convenzioni letterarie

Perugia si prepara a festeggiare la nascita della nuova casa editrice "déclic" che promette di portare una ventata di novità e sperimentazione nel panorama letterario italiano.

Un progetto multidirezionale, trans-generico e post-generico, che vuole mettere in primo piano la scrittura come manipolazione del linguaggio, cercando opere ibride, devianti, inclassificabili, che sfidano le definizioni univoche di letteratura. Déclic è uno scatto, una molla, una rivelazione, una sveglia, una messa in discussione, uno sblocco, entrambi i lati di una soglia, la soglia, una svolta mai ultima.

Per dare un’anteprima di questa nuova realtà editoriale, sabato 2 dicembre alle 18.30, al T-Trane Record Store di Perugia, si terrà una festa con il fondatore della casa editrice, libraio e scrittore, Carlo Sperduti, in collaborazione con Mannaggia - Libri da un altro mondo, che condivide la stessa visione di déclic: “Liberare le scritture. Smantellare i tramezzi e le gabbie a scaffale: in libreria, in chi legge, in chi scrive, in chi vive”.

Alla festa parteciperanno autrici e autori di déclic: Giovanni Blandino, Sandra Branca, Luigi Di Cicco, Arianna Fiore, Emanuele Muscolino, Eda Özbakay, Francesca Perinelli, Andrea Piccinelli, Antonio Syxty, Damiano Torre, Massimo Gerardo Carrese e Resli Tale, curatrice del progetto grafico e delle copertine.

Sarà l’occasione per conoscere le loro opere, ascoltare le loro voci, sfogliare i libri appena nati. L’entusiasmo anticipa l’arrivo di déclic sugli scaffali delle librerie, è il momento di dare spazio a quell’entusiasmo, alla curiosità, alla sorpresa.

Dopo la presentazione del progetto, con reading collettivo dai primi due titoli del catalogo, acquistabili in anteprima durante la serata con una stampa in tiratura limitata in omaggio, ci sarà Toccacielo dj-set + aperitivo déclic.

Inoltre, a cura di Mannaggia – Libri da un altro mondo, “Nessun editore è un’isola”: un piccolo bookshop con una selezione di scritture altre, per capire meglio da cosa nasce déclic e in quali direzioni si muoverà.