Davide Toffolo porta il suo "Bestiario" in Umbria: "La natura vince sempre"

“Che spettacolo sarà? Tutto tutto non lo posso dire, però ecco, questo posso dire: sarà un ponte tra uomini e animali, tra natura e contro natura con dentro musica e disegni dal vivo. E ci saranno momento in cui anche il pubblico sarà coinvolto direttamente”. Davide Toffolo, disegnatore, scrittore, cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti, torna in Umbria, all’auditorium San Domenico di Foligno domenica 14 alle 21 per Riverock nello specifico, per mettere in scena lo spettacolo che muove i passi dal suo ultimo libro, “Bestiario”, “una galleria di magnifici disegni accompagnati da testi autografi, che hanno per protagonisti animali da cortile (gatti, cani, galline...) ed esotici (scimmie, leoni, iene...) – come in una moderna favola, dalle abitudini a volte molto umane”. Ma tra umani e animali, “è sempre la natura che vince, se riusciamo a ritrovare la nostra parte animale, forse riusciremo a non estinguerci” sottolinea Toffolo, artista dalle molte sfaccettature che tra le sue attitudini, dice, non può fare una distinzione, “sono forme diverse nella fisicità, ma complementari”. “Intimo e solitario, mentale, il disegno – precisa – mentre la musica è per gli altri. Con questo spettacolo porto il disegno dal vivo”. Il disegno, il fumetto che sta vivendo un momento fortunato in Italia, “grazie a chi ha saputo dare al fumetto una dimensione contemporanea, dimostrando che è possibile affrontare anche temi impegnati, politici. In questo senso, Zero Calcare è un esempio importante”. “Il linguaggio del fumetto è cambiato, già aver dato un nome nuovo, graphic novel, ne ha rinnovato la dimensione e la percezione che se ne ha. Anche il fatto che le pubblicazioni si trovino in libreria e non più solo in edicola. Sono aspetti che hanno contribuito ad elevare questa forma d’arte estremamente popolare, che ha saputo uscire da certi ambiti per andare a parlare anche di questioni quotidiane” e non solo di supereroi. “Questa è sicuramente una novità che ha richiamato l’attenzione di un pubblico maggiore”. Toffolo torna in Umbria dove è stato spesso, nella duplice veste di autore e di cantante: “La Star Comics di Perugia è stata tra i miei primi editori. E all’Umbria riconosco un sentire rock ‘n’ roll a cui mi sento molto vicino. Ricordo i concerti all’Urban o all’Umbria che Spacca tra i più recenti. Per non parlare di quelli al Norman”.