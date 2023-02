Davide Merigo, da Bake off a Eurochocolate Spring

Sarà Davide Merigo, l’architetto del gusto vincitore di Bake Off Italia 2022, il primo special guest della seconda attesa edizione di Eurochocolate Spring che, dal 24 marzo al 2 aprile, vedrà ancora protagonista il goloso mondo del cioccolato, in particolare quello legato alla ricorrenza di Pasqua. L’appuntamento è presso i suggestivi Giardini del Frontone nel centro storico di Perugia, Città del Cioccolato. Una golosa destinazione che, con Eurochocolate, si potrà dolcemente scoprire o riscoprire a Passo d’Uovo, approfittandone per visitare l’Umbria, recentemente menzionata nella Best in Travel 2023 di Lonely Planet come unica imperdibile meta italiana grazie anche alla sua tradizione cioccolatiera.

Trentanove anni, laureato in Architettura al Politecnico di Milano con una specializzazione allo Iuav di Venezia, Davide Merigo è stato incoronato lo scorso dicembre miglior pasticcere amatoriale d’Italia. A decretare l’ambito verdetto, annunciato da Benedetta Parodi, la prestigiosa giuria di Bake Off Italia 2022 composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Un sogno diventato realtà per l’eclettico Davide Merigo che attualmente vive a Puegnago del Garda con la compagna Annalisa, dove sta costruendo una casa in paglia presto sede di un B&B e di un piccolo laboratorio di pasticceria. “Cambiare vita è possibile - afferma - e con la pasticceria sono sulla strada giusta”. Il suo raffinato live show, all’insegna della creatività che lo contraddistingue, è in programma per Domenica 26 Marzo presso l’esclusivo ChocoLab di Eurochocolate. L’appuntamento è gratuito con prenotazione obbligatoria a breve attiva sul sito ufficiale dell’evento www.eurochocolate.com .