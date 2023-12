"Perché non ballate?", al Morlacchi si prosegue con "Insel"

Prosegue con la danza la stagione del teatro Morlacchi di Perugia. Giovedì 7 dicembre alle 19.30, nell'ambito della Rassegna di danza del Tsu “Perché non ballate?”, va in scena Insel di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi; gli interpreti sono Sissj Bassani, Efthimios Moschopoulos, Aleksandra Petrushevska e Julia Plawgo, la composizione musicale è di Demetrio Castellucci.

L’impatto fisico del naufrago su un’isola deserta e la caduta nel profondo della propria interiorità, sono in Insel collisioni equivalenti.

Insepo, in italiano Isola è una creazione coreografica e sonora per 4 performer, che sceglie una condizione geografica come riferimento simbolico per volgere lo sguardo all’individuo e l’inevitabile incontro con la propria ombra.