A Solomeo la dedica a Isadora Duncan, la pioniera assoluta della danza moderna

Prosegue nel segno della grande danza la Stagione 23/24 del Teatro Cucinelli di Solomeo. Domenica 19 novembre alle 17.30, Jérôme Bel, artista coreografo tra i più importanti della scena internazionale, porta in scena lo spettacolo Isadora Duncan, dedicato alla pioniera assoluta della danza moderna.

Con questa coreografia ideata per la danzatrice Elizabeth Schwartz – sul palco insieme a Chiara Gallerani – Bel prosegue il suo progetto pluriennale sui ritratti di ballerini celebri: “La ballerina e coreografa americana Isadora Duncan, pioniera assoluta della danza moderna, incarna una nuova libertà non solo per l'arte coreografica ma anche per la condizione femminile – spiega l'autore – La sua vita tumultuosa, che fece di lei un'eroina, affascinò la sua epoca, contribuendo probabilmente allo straordinario splendore del suo nome e della sua leggenda in tutto il mondo. Con i suoi piedi nudi, le sue delicate tuniche «alla greca» e i suoi movimenti «liberi», cioè liberi da ogni tecnica conosciuta, impose una nuova idea della danza che poggia sull'invenzione, l'improvvisazione e l'armonia del corpo e dello spirito. Al suo seguito, ogni coreografo dovrà trovare il suo «linguaggio» personale”.