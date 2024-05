Quando la danza incontra la magia: tornano a Perugia i leggendari Momix

A distanza di venti anni tornano a esibirsi a Perugia i Momix, la celebre compagnia di ballerini-illusionisti, fondata da Moses Pendleton e conosciuta in tutto il mondo per l’eccezionale originalità e bellezza degli spettacoli.

Lo spettacolo, proposto da Patagonia Pictures, andrà in scena al PalaBarton mercoledì 5 e giovedì 6 giugno alle 21.

I Momix esordiscono con il celebre spettacolo Momix Classics, con cui lasciano il segno su un pubblico internazionale. Nel 1992 presentano Passion, altro successo mondiale costruito sulle note di “L’Ultima tentazione di Cristo” di Martin Scorsese. Seguono numerosi ulteriori successi come Baseball nel 1994, Supermomix nel 1996, Opus Cactus nel 2001.

In Italia, la Compagnia è apparsa in produzioni Rai trasmesse in mondovisione. Nell’estate del 2010, arriva Momix reMix, con due nuove coreografie in prima mondiale.

“La Compagnia Momix, da 43 anni – anticipano dall’organizzazione – continua a impressionare il proprio pubblico con le acrobazie dei suoi incredibili ballerini e il trasformismo dei suoi personaggi che evocano sensazioni e colori sempre nuovi. Nonostante i numerosi cambiamenti che il gruppo ha subito durante gli anni, roccaforte della compagnia è rimasta la voglia di divertire il pubblico, evocando immagini surreali grazie alla fusione di corpi, ai giochi di luce, agli attrezzi di scena, ai costumi”.

L’evento, per il quale Radio Subasio sarà la radio ufficiale, è inserito nella prima edizione del festival internazionale NutriArte, che andrà in scena a Perugia dal 5 al 9 giugno e sarà presentato mercoledì 29 maggio nella sala Pagliacci del palazzo della Provincia.