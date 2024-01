"Lights in the dark", dal Giappone i colori e le luci degli El Squad

Uno spettacolo di 70 minuti originale e concepito in Giappone dalla compagnia di danza hip hop E.L. Squad sta per stravolgere il Teatro Lyrick di Assisi. Nell'ambito della stagione di prosa "Scopriamo le carte" promossa dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi, arriva infatti martedì 16 gennaio alle 21.15 "Lights in the dark" della compagnia E.L Squad.

In scena il viaggio di un personaggio che si è perso in un mondo parallelo, e si trova così catapultato in un’avventura straordinaria, popolata da personaggi stilizzati, che svelano le sfaccettature più luminose e le fratture più oscure delle loro personalità. Uno spettacolo fantasmagorico in cui si susseguono scene emblematiche, musicalmente magnetiche e visivamente indimenticabili.

La sua prima mondiale è andata in scena davanti a 15.000 spettatori durante il Japan Expo a Parigi lo scorso 15 e 16 luglio 2022, per poi imbarcarsi in 70 spettacoli al Théâtre Libre di Parigi dal 12 ottobre 2022 all’8 gennaio 2023. "Lights in the dark" si rivolge a un pubblico di tutte le età che desidera scoprire una nuova forma di danza contemporanea, che unisce la cultura popolare giapponese alla tecnologia più moderna.

Le impressionanti performance fisiche dei ballerini, immersi in un’atmosfera surreale, suscitano sensazioni straordinarie, tanto da piacere ai fan dei manga, dell’hip hop, agli amanti della danza contemporanea e, più in generale, a tutti coloro che vogliono condividere nuove emozioni con la famiglia o gli amici.

Fondato nel 2012, E.L Squad è il progetto di punta di Yokoi, uno dei più grandi ballerini e coreografi giapponesi, diventato un punto di riferimento globale nella scena hip hop con il suo gruppo di danza Wrecking Crew Orchestra. In tour in tutto il mondo con un successo sempre più crescente, sono tra i pionieri dell’affascinante tecnologia dell’elettroluminescenza, da cui il nome E.L Squad: i ballerini – due dei quali già campioni mondiali di hip hop – si muovono nell’oscurità totale ricoperti di fili elettroluminescenti ed eseguono numeri sfavillanti su una musica ritmica tanto accattivante quanto varia. I loro video hanno totalizzato, a oggi, quasi 70 milioni di visualizzazioni su YouTube (TronDance).