L'Umbria che danza: due spettacoli a ingresso libero alla Sala Sant'Anna di Perugia

Con il week-end del 16 e 17 dicembre si chiude la programmazione annuale di Dance Gallery, curata dalla direttrice artistica Valentina Romito; 12 mesi di grande fermento e creatività tra progetti di formazione, residenze, programmazione di spettacoli nei diversi territori della regione. Il festival Umbria Danza che ha aperto una sezione specifica “Kids” con attività e visione di spettacoli dedicati ai più piccoli in alleanza con partner istituzionali, associazioni di quartiere, scuole e istituzioni culturali. In particolare, il progetto Home – Centro Creazione Coreografica Residenza di Danza per Artisti nei Territori riconosciuto da MiC e Regione Umbria (Art. 43 del FNSV ) – ha la duplice funzione pubblica di dare una casa ad artisti della danza per creare e sviluppare i propri lavori e permette al territorio e alle sue comunità di entrare in contatto con l’arte coreografica, con artisti della danza giovani e non solo, di vivere esperienze, di conoscere i processi e non solo “vedere” gli spettacoli, di formarsi, di acquisire benessere e socialità.

Nel 2023 Home ha ospitato 10 progetti, 20 artiste e artisti che hanno interagito con studenti delle scuole del territorio, amatori e appassionati, bambini e studenti delle scuole di danza, giovani professionisti della danza attraverso laboratori, attività di sharing training, presentazioni pubbliche dei lavori di residenza per un totale di circa 200 persone dagli 8 ai 65 anni. Alcuni dei nomi: Mariella Celia, Ilenia Romano, Lucia Guarino, Lorenzo De Simone, Teresa Feio, Federica Loredan, Matteo Marchesi, Federica Tardito, Cecilia Ventriglia ed Elisa Sbaragli che è risultata vincitrice del bando Home Calling 2023 e che è stata ospite insieme ai suoi danzatori nel mese di novembre e dicembre e che proprio sabato 16 termina la sua residenza con una presentazione pubblica, negli spazi della Sala S.Anna, alle 18.30 ad ingresso libero, in cui si potrà vedere il suo work in progress, ma anche partecipare ad un interessante processo di feed back, molto coinvolgente e che facilita quel dialogo tra artisti e pubblico spesso inibito dalla distanza che il teatro impone. Domenica 17, poi, un evento eccezionale, un omaggio al grande Maestro e coreografo Alwin Nikolais in una celebrazione a 30 anni dalla sua scomparsa in un viaggio che parte da Napoli e collega le città di Perugia, Lecce, Palermo. Una lecture demostration curata e guidata da Simona Bucci, coreografa ed ex danzatrice della compagnai newyorkese di Nikolais e tra le massime esponenti della sua pedagogia. Un incontro aperto a tutti ma fortemente consigliato per studenti di danza, insegnanti, studiosi del movimento, universitari. Il maestro Nikolais è stato anche il maestro della direttrice Romito e la sua metodologia del movimento segna la pedagogia che da 30 anni viene insegnata nei corsi di formazione della scuola di Dance Gallery e che tante danzatrici ha contribuito a formare. E 30 infatti sono gli anni di vita di Dance Gallery che saranno celebrati festosamente nel 2024 con tante iniziative. Sempre domenica 17 in programma anche la mostra fotografica (con gli scatti realizzati da Tom Caravaglia dal 1955 al 1983) in collaborazione con The Nikolais/Louis Foundation for Dance di New York. Il progetto Omaggio ad Alwin Nikolais è una produzione Artgarage di Emma Cianchi - Napoli. La cura della sezione Perugia è di Valentina Romito. ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria su eventbrite.it