La danza vista da dentro: Cristina Morganti celebra la grande coreografa e ballerina Pina Bausch con "Moving with Pina"

La danza come non l'avete mai considerata. Così la propone, venerdì 19 novembre alle 21 (Auditorium San Domenico di Foligno) e domenica 21 novembre alle 17 (Teatro Morlacchi di Perugia), Cristiana Morganti, per più di vent’anni storica interprete del Tanztheater di Wuppertal, rendendo omaggio alla memorabile coreografa e ballerina Pina Bausch con lo spettacolo MOVING WITH PINA.

Più che uno spettacolo, una straordinaria conferenza danzata sulla poetica, la tecnica, la creatività? della Bausch con cui Cristiana Morganti propone al pubblico un viaggio emozionante visto dalla prospettiva del danzatore.

Com’è costruito un assolo? Qual è la relazione dell’emozione con il movimento? Quand’è che il gesto diventa danza? Qual è la relazione tra il danzatore e la scenografia? E soprattutto, come si crea il misterioso e magico legame tra l’artista e il pubblico?

Eseguendo dal vivo alcuni estratti del repertorio del Tanztheater, Cristiana Morganti racconta con sensibilità e humour il suo percorso artistico e umano con la grande artista tedesca e ci fa scoprire quanta dedizione, fantasia e cura del dettaglio sono racchiusi nel linguaggio di movimento creato dall’indimenticabile Pina Bausch.

Lo spettacolo nato nel 2010 da allora è ininterrottamente impegnato in tour internazionali con grande successo.