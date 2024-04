"Innesti di parole e corpi", performance di danza al Manu con le allieve del Centro Danza Fedon Joannou

Il Centro Danza Fedon Joannou ha organizzato per oggi, sabato 20 aprile, una performance artistica presso la Biblioteca del Museo archeologico nazionale dell'Umbria. "Innesti di parole e corpi" si compone di due spettacoli di danza gratuiti ed aperti a tutti.

Le allieve del corso avanzato e intermedio si esibiranno in un mix entusiasmante di stili: dal neo-classico al contemporaneo, dal modern al hip-hop. Un'occasione unica per immergersi nell'arte della danza in un contesto unico, come quello dell'incantevole chiostro e la ricca biblioteca del Museo.

Orari delle performance:

Prima esibizione: 16:30

Seconda esibizione: 17:30

Le performance avranno una durata di circa 35 minuti ciascuna. Le coreografie sono di Tiziana Basciani, Debora Renzi, Roberta Giubilei e Afshin Varjavandi. L'evento è organizzato in collaborazione con la Direzione regionale dei musei dell'Umbria e il Museo archeologico nazionale dell'Umbria.