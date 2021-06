Dante poeta iniziatico? L’Accademia dei Filaleti di Giancarlo Seri propone riflessioni in merito

Dante poeta iniziatico... e profetico. L’Accademia dei Filaleti di Giancarlo Seri propone riflessioni in merito. Il termine “filaleti” sta per “amanti della verità”. E sono tante le verità rivelate nel poema dantesco: religiose, filosofiche, spirituali... Lo stesso poeta fiorentino viene infatti accreditato come iniziato. Coerente dunque il convegno “Valori iniziatici e spirituali nell’opera poetico-letteraria di Dante Alighieri” materia di un forum sinodale aperto a tutti.

Si celebra la ricorrenza del 700.mo anniversario dalla morte. Che gli iniziati definiscono “passaggio all’Oriente Eterno” del Maestro Spirituale Dante Alighieri (1265-1321). Sabato 12 giugno, alle 17:00, si entra con le Coordinate ID riunione: 861 3343 6623 Password: 279454 Oppure in Zoom anche attraverso https://us02web.zoom.us/j/86133436623? pwd=SXc3RmJvcGlyMDZMZjhGdzVRWFhJUT09. Il programma comincia con una relazione di Giancarlo Seri: “Presentazione delle finalità formative e spirituali del Forum Sinodale Accademico sull’Opera Poetico Letteraria del Maestro Dante Alighieri”.

A seguire, Luciano Albanese: “Echi di Macrobio in Dante”. Quindi Nuccio D'Anna: “Il simbolismo linguistico in Dante”. Poi Aurora Distefano: “L'altro viaggio, una lettura esoterica fatta a spirale della Commedia dal cerchio al centro”. Alle 18:20, Massimo Frana: “Dalla rosa al giglio: Dante e il ‘calabrese abate Giovacchino, di spirito profetico dotato’”. Poi Pietro Mander: “Venere nel parallelo fra l'itinerario di Gilgamesh e l'arrivo di Dante al Monte Purgatorio”.

Alle 19, Manrico Murzi: “Il volto bifronte”, quindi David Suleyman: “Influenze dell’esoterismo islamico nell’opera dantesca”. Un evento plurale e aperto a mondi e culture. Potrebbe rivelarsi interessante. Non solo per iniziati.

Sandro Francesco Allegrini