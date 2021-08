Al via sotto il segno di Dante il Corciano Festival 2021 / 57° Agosto Corcianese

Orario non disponibile

A partire da sabato 7 Agosto e per nove giorni, l'Umbria si anima con uno dei Festival culturali più attesi e conosciuti: il Corciano Festival 2021 o 57° Agosto Corcianese.

Un luogo di incontro tra diversi linguaggi artistici, tra tradizione, sperimentazione e valorizzazione del territorio. unricco cartellone di appuntamenti dedicati ad arti visive, teatro, musica, letteratura, rievocazioni storiche ed enogastronomia.

Si comincia alle ore 18 in Piazza Doni con l’inaugurazione del Festival a cui seguirà la visita guidata alle mostre partendo dall'esposizione ideata, curata e coordinata da Gabriele Perretta “+ Divenire. Dove inizia il nuovo esodo” (dal 7 al 29 agosto). La mostra ha come nodo centrale il concetto di evoluzione nell'arte e nella vita dei soggetti plurali, in movimento verso una nuova antropologia. Le diverse sezioni che la configurano mirano a testimoniare che l'arte e il suo essere sociale si trovano ad attraversare una nuova e importante fase storica.

Inaugurazione anche per la sezione musicale che, alle 21.30 in Piazza Coragino, vede protagonista l'Ensemble Micrologus con “Ballata, I vò che tu ritrovi amore” musiche di trovatori francesi e anonimi italiani all'epoca di Dante Alighieri. Un excursus tra le musiche dei piu? importanti trovatori del XIII sec. che Dante cita nelle sue opere per descrivere l’eccezionale ambiente musicale che ben conosce, confrontate con la piu? antica produzione italiana di ballate del primo Trecento. (Spettacolo a pagamento).

Alle 20 la Taverna del Duca sarà pronta ad accogliere i commensali per una cena a base dei presidi Slow Food e delle eccellenze umbre. Quest'anno anche anche i menù saranno dedicati a Dante.