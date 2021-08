Da Dante Alighieri a Vasco Rossi: un weekend tra musica e cultura a Deruta

Ancora un week end pieno di iniziative e novità per Deruta che venerdì 6 agosto, in piazza Dei Consoli ore 21,30, ospiterà il concerto della Blasco Tribut Band.

Per sabato 7 agosto due sono gli appuntamenti da non perdere. Alle 18, all’antica fornace Grazia, l’inaugurazione della mostra collettiva su Dante Alighieri e alle 21.30 in piazza il concerto di Giulio Castrica e Compagnia In.

Insieme a Giulio Castrica, si esibiranno Giacomo Marcucci, Giulio Pocecco che eseguirà il Capriccio 24 di Paganini con la chitarra elettrica, Gabriele Sagone. Nell'occasione verrà presentato il DVD "Giulio Castrica a La Casa degli Artisti" registrato a Villa Fidelia in occasione dell'edizione "Stati d'arte" del 2020. Il DVD contiene oltre ad esecuzioni del Maestro Giulio Castrica contributi di: Giulio Pocecco, Giacomo Marcucci e Il Seis Cordas DOS formato dal Maestro Agatino Scuderi e la chitarrista Gloria Pafumi, e le interviste agli artisti a cura di Benedetta Tintillini di Umbria e cultura.