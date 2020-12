Dance Christmas Drive: l'evento natalizio in sicurezza di una scuola di danza a Città di Castello

Un'iniziativa originale nata dalla ceratività di una scuola di danza, la Academy Ballet, a Città di Castello e dallo spirito di iniziativa della sua direttrice artistica Sara Papa: si chiama Dance Christmas Drive e vuole essere un momento di gioia e festa dedicato ai bambini in questo anno difficile, in cui la pandemia ci costringe a rinunciare a tutti gli eventi natalizi e di festa e alla magia del Natale.

L'evento si svolgerà sabato 19 e domenica 20 dicembre dalle ore 17 alle ore 19 attorno alla sede dell'Academy Ballett in via Bucchi 24 e vedrà come protagonista un originale Babbo Natale a "quattroruote"... in che modo? Si tratta di un paesaggio natalizio danzante, dove ognuno rimarrà in tutta sicurezza nella propria autovettura: si entra all’ingresso del piazzale della scuola di danza, dove un folletto consegnerà agli ospiti un numero di telefono. Chiamandolo, un "Elfo" all'interno della scuola (dove ci saranno quattro attori della scuola teatrale Medem) racconterà una storia natalizia e accompagnerà i visitatori durante il percorso in auto (attorno al capannone della scuola). Qui si alterneranno otto danzatrici che - divise in due guppi da quattro e ben distanziate - animeranno a suon di musica la narrazione natalizia degli Elfi. E alla fine del tragitto ci sarà Babbo Natale che consegnerà doni ai bambini, sempre tutto dall'auto, naturalmente.

Oltre allo staff della scuola di danza, l'evento è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione di Sogepu, Medem, Charme centro estetico, Stop&Go e Gaetano il Fioraio.