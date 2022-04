Dalla biografia del Dalai Lama alla mostra sul "cuore dell'Asia", la regione al centro degli eventi dell'associazione Umbria-Tibet

Le iniziative che l’associazione Italia-Tibet ha in programma nel 2022 in Umbria iniziano da Todi con la presentazione del libro "Il sorriso e la saggezza. Dalai Lama, biografia autorizzata" di Pietro Verni. L’appuntamento è programmato per venerdì 29 aprile alle ore 17,30 nella Sala Vetrata dei Portici Comunali alle ore 17.30.

Accanto a Pietro Verni, autore del libro, giornalista e scrittore, noto studioso della civiltà tibetana, Claudio Cardelli, presidente dell’associazione Italia-Tibet, documentarista, regista e anche lui scrittore.

Il giornalista Daniele Piccinin supporterà l’autore e gli ospiti con le loro considerazioni sul libro e sulla storia del Tibet, mentre i saluti iniziali saranno di Pier Francesco Quaglietti, che da qualche anno si sta impegnando nella divulgazione e nella sensibilizzazione verso l’associazione Italia-Tibet, tanto da esserne il referente per l’Umbria.

Questo primo appuntamento pubblico corona anni di costante informazione dell’opinione pubblica umbra sul Tibet, sulla sua storia, sulla sua millenaria cultura,sulla sua religione, sull’oppressione attuata dal governo cinese nei confronti di un popolo di antichissime origine, sulla colonizzazione di un immenso territorio diventato oggetto di sfruttamento senza rispetto alcuno per i diritti della popolazione lì residente da epoche remote.

Informazione che ha portato l’associazione Italia-Tibet nel corso di questi anni a sensibilizzare importanti amministrazioni comunali dell’Umbria: Perugia, Terni, Foligno, Assisi, Todi, che hanno ricevuto la bandiera del Tibet , dove il sole splendente rappresenta la libertà, la felicità materiale e spirituale e la prosperità per tutti gli esseri viventi in terra tibetana.

Va ricordato anche che il consiglio regionale dell’Umbria da tanti anni ospita la bandiera del Tibet e questo aspetto induce l’Associazione ad incentivare momenti di incontro e di informazione ulteriore dell’opinione pubblica. Nel periodo 29 settembre–30 ottobre si terrà a Perugia, nella sala della Cannoniera della Rocca Paolina, una mostra fotografica "Tibet Cuore dell’Asia" , con una sezione dedicata al grande orientalista e viaggiatore Fosco Maraini.