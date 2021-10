Dalil, la Siria, il deserto e la storia di un’amicizia speciale

"Giovedì andiamo lontano, in Siria, e lo facciamo grazie a un bellissimo albo illustrato, Dalil, che ci racconta la Siria, il deserto e la storia di un’amicizia speciale. Un albo illustrato adatto a tutti, piccoli e grandi lettori. Per l’occasione l’Osteria Il Gufo offrirà durante l’incontro una degustazione di cucina araba". Continuano gli appuntamenti della libreria 'Mannaggia – Libri da un altro mondo' in collaborazione con l’Osteria 'Il Gufo'.

Venerdì 29 ottobre dalle 18 in via della Viola presentazione di Dalil, di Francesca Bellino e Gianluca Buttolo, con l'autrice e l'editrice Luisa Passerotti.

Per accedere all'evento è necessaria la PRENOTAZIONE, per un massimo di 15 persone munite di green pass.

IL LIBRO

A 10 anni dall’inizio della guerra in Siria, la casa editrice Barometz pubblica ‘Dalil’, un libro con testi di Francesca Bellino e illustrazioni di Gianluca Buttolo che rende omaggio alla Storia, alla sacralità e all’umanità di una terra martoriata.

Un racconto di viaggio e la storia di un’amicizia insolita diventano un’occasione per guardare dall’alto il proprio smarrimento e le proprie fatiche trasformandoli in coraggio e fiducia.

Fa da sfondo a questa avventura il deserto di Palmira, nell'attuale Siria, con i suoi orizzonti sconfinati e i suoi colori, con i suoi fantasmi e le ferite che la guerra ha inferto ai luoghi e alle persone.

Dalil è un libro per tutte le età, in cui ognuno può ritrovarsi tra le dune o in volo, tra i miraggi e la speranza che li accompagna.

I protagonisti sono un bambino smarrito e solo nel deserto e un ibis, ultimo superstite della sua specie, rimasto a custodire la sconfinata distesa di sabbia e i suoi tesori abbandonati.

L’ibis, un tempo considerato sacro, era raffigurato dagli Egizi nella testa di Thoth, dio della saggezza, della matematica, della misura del tempo, della medicina e della magia. Era il simbolo della luna, signore delle parole divine, l’inventore della scrittura.

L'AUTRICE

Francesca Bellino è giornalista, scrittrice e autrice radiotelevisiva.

Si occupa di transculturalità, migrazioni e diritti umani nell’area arabo-mediterranea.

Tra le sue pubblicazioni recenti: il romanzo Sul corno del rinoceronte (L’asino d’oro, 2014 - Premio Costa d’Amalfi Libri 2014; Premio per la narrativa Maria Teresa Di Lascia 2015) e lo spettacolo Il canto libero delle stelle mediterranee (Fusibilia, 2019). È autrice di reportage nel mondo, racconti pubblicati in antologie e di audio-documentari trasmessi su RaiRadio3.

Dalil è il suo primo libro per l’infanzia.

L'ILLUSTRATORE

Gianluca Buttolo è autore e illustratore. Vive e lavora a Udine.

Con la casa editrice ReNoir Comics ha pubblicato: La Scelta. Giorgio Ambrosoli (2015); Il Libro di Dot (2017), con testi dello scrittore Premio Pulitzer Hisham Matar; Michelangelo. Il conflitto della Sistina (2020).