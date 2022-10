Dal 14 al 23 Ottobre a tutta cioccolata con Eurochocolate indoor, per la seconda volta a Bastia Umbra

E' tutto pronto a Umbriafiere per la seconda edizione di Eurochocolate indoor, in programma dal 14 al 23 Ottobre nel centro fieristico umbro, con oltre 14.000 mq di spettacolo, dovertimento e soprattutto cioccolato per tutti i palati.

Tante le novità di questa edizione oltre ad alcuni immancabili must dell’ormai popolare evento, che offrirà una full immersion multisensoriale alla scoperta del Cibo degli Dèi, annunciate oggi in conferenza stampa presso la ISA Spa a Bastia Umbra, Perugia. Presenti per l’occasione, insieme al Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, la Presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, l’Assessore allo Sviluppo Economico e Turismo del Comune di Perugia Gabriele Giottoli e l’Assessore al Commercio del Comune di Bastia Umbra Valeria Morettini.

I tre padiglioni di Umbriafiere, facilmente raggiungibili grazie ai rapidi collegamenti viari, accoglieranno altrettante aree tematiche caratterizzate da importanti scenografie: la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate. Didattica, intrattenimento, degustazioni guidate, gioco, laboratori, animazione e un grande emporio del cioccolato animeranno la visita dei chocolovers. Golosi omaggi attendono tutti i possessori dei ticket interi d’ingresso, a partire dalla confezione contenente un assortimento di 13 Saltimbocca alla Perugina con squisiti e morbidi ripieni, alla quale si aggiungono il Napolitain regalato da Plenitude e due assaggi offerti da Lindt. I biglietti sono acquistabili sul sito www.eurochocolate.com o direttamente sul posto durante l’evento.

I partner della manifestazione

Protagonisti di Eurochocolate sono anche quest’anno Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra e Sviluppumbria. In prima linea anche importanti sponsor del mondo del cioccolato e non solo che contribuiranno ancora una volta alla realizzazione del dolce evento più famoso in Italia.

"Felici in un secondo" è il claim di questa edizione. Grazie alle linee tracciate dal noto designer Matteo Ragni, sarà infatti possibile giocare con il nuovo cioccolatino provando a farlo saltare in bocca mediante una rapida pressione con l'indice della mano. Da qui il nome Saltimbocca, tradizionalmente associato a un popolare secondo piatto, che nell’universo goloso di Eurochocolate si trasforma in un originale cioccolatino “alla Perugina”. Un vero e proprio esercizio goloso, protagonista di un’imperdibile challenge: in palio l’opportunità di aggiudicarsi un ingresso omaggio all’evento, da abbinare a un biglietto già acquistato, dimostrando - con un video pubblicato sui propri canali social - di essere riusciti a compiere il goloso salto, portando il cioccolatino in bocca.

Il contenuto dei tre padiglioni

Chocolate Experience (Padiglione 7)

L’area Chocolate Experience, con percorso Tree to Bar firmato dal Messico - Paese Ospite d’Onore con lo Stato di Tabasco - proporrà un viaggio alla scoperta dell’intera filiera: dalla pianta di cacao, con la possibilità di percorrere un tratto di piantagione fedelmente riprodotto, alla preparazione di golose prelibatezze presso la Fabbrica del Cioccolato FBM dei cioccolatieri di Be Well. Ad accogliere i visitatori sarà la riproduzione del tempio di Chichén Itzá, l’iconica piramide a gradoni realizzata dai Maya.

Torneranno poi le Sculture di Cioccolato, uno degli appuntamenti più amati dal pubblico di Eurochocolate, con i maxi blocchi di cioccolato Icam da 11 quintali l’uno, lavorati da maestri cioccolatieri.

Sarà Igles Corelli il primo dei super ospiti. Maestro indiscusso della ristorazione italiana e volto noto di Gambero Rosso Channel, dal 2018 è Coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Academy. Il live show di Igles Corelli accompagnerà Sabato 15 Ottobre alle ore 12 la presentazione del nuovissimo libro di Napoleone Neri “Il cuore del cacao - Cinquecento anni di storia del cioccolato”.

Tra i cuochi più amati dagli italiani, Giorgio Barchiesi detto Giorgione è pronto a cimentarsi in golosi abbinamenti a base di cioccolato.

Alla ore 12 di Domenica 16 Ottobre sarà Luca Montersino a stupire il pubblico con golosi abbinamenti a tema cacao e cioccolato. Chef e personaggio televisivo affermato nel mondo della cucina, cuoco, pasticcere e docente nelle migliori scuole d'Italia.

Spazio quindi a Sonia Peronaci, Domenica 23 Ottobre, sempre alle ore 12. Storica fondatrice di Giallozafferano, pioniera delle ricette online.

Tutti gli special event sono gratuiti previa prenotazione sul sito www.eurochocolate.com/indoor2022/special-event-cooking-show..



E ancora, l’azienda molisana Dolceamaro compie 50 anni. Un traguardo che Claudio e Silvano Papa hanno scelto di festeggiare a Eurochocolate Sabato 15 Ottobre alle ore 12.

Venerdi 21 Ottobre alle ore 12 toccherà a Domori guidare il pubblico alla scoperta del cacao più raro e pregiato al mondo, il Criollo, mentre sono in programma per Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre alle ore 10 le speciali degustazioni guidate dai Maître Chocolatier Lindt dedicate alle alte percentuali di cacao Lindt Excellence.

Inoltre, Venerdì 21 Ottobre alle ore 17 L’Espresso Media e BFC Media presenteranno la nuova Guida del Cioccolato con le sue 100 eccellenze italiane.

Spazio anche alla Fondazione Barbanera che Venerdì 14 Ottobre alle 17 inviterà i partecipanti a scoprire un esclusivo percorso di saggezza popolare tratta dal suo calendario.

In collegamento da Sao Tomé e Principe torna a Eurochocolate Claudio Corallo con le sue imperdibili degustazioni guidate, in programma Sabato 15, Domenica 16, Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre alle ore 11.

Si rinnova inoltre la collaborazione con IILA - Organizzazione Internazionale Italo-Latina americana presente a Eurochocolate grazie alla collaborazione con le Ambasciate di alcuni Paesi membri.

Choco Lab è invece il secondo palco a tema dedicato a chi vorrà mettere le mani in pasta e apprendere i più golosi trucchi del mestiere. In particolare, tutti i giorni alle ore 15 e alle ore 17, il Maître Chocolatier Nicola Maramigi accompagnerà il pubblico nella creazione live di deliziose praline al cioccolato.

La Regione Umbria si conferma protagonista dell’evento. Ad accogliere il pubblico all’ingresso di Umbriafiere torna infatti l'esclusiva area Andiamo al Nocciòlo che riprodurrà un piccolo noccioleto, realizzato in collaborazione con UmbraFlor, composto da vere piante di nocciolo di varie dimensioni affiancate a nuove varietà.

Non mancheranno gli spazi dedicati alle grandi firme che da anni accompagnano Eurochocolate nel suo goloso viaggio, pronte a deliziare il pubblico con i loro iconici prodotti e a sorprenderlo con imperdibili novità: Perugina che quest’anno celebra i 100 anni di Baci; Lindt con il lancio del nuovo Lindor Caramello Salato e della tavoletta Lindt Excellence 70% Delicato; Vanini con l’estensione della gamma Uganda.

Chocolate Show (Padiglione 8)

Ad accogliere al Padiglione 8 i visitatori, sarà l’imponente riproduzione di una Scatola di Saltimbocca alla Perugina realizzata dalle mani esperte degli scenografi di ATMO che da sempre crea tutti gli allestimenti della kermesse.

Tante novità anche nel Chocolate Show, il padiglione destinato alla vasta proposta di prodotti in vendita, dove quest’anno troveranno spazio: un’imponente Italia del Cioccolato lunga oltre 13 metri, dedicata ai principali protagonisti del cioccolato Made in Italy, un’area dedicata al celebre Gianduiotto piemontese e uno spazio riservato al Cioccolato di Modica con un’originale installazione composta dalla riproduzione di maxi tavolette.

Particolare attenzione sarà quindi dedicata ai prodotti provenienti dal circuito Fairtrade e ai prodotti certificati Gluten Free e Vegani.

Molto ricca l’offerta internazionale del Chocolate Show proposta nella sezione Eurochocolate World dove saranno presenti delle vere e proprie eccellenze. In particolare, sono undici i Paesi del network guidato da Cacao Solution, protagonisti a Eurochocolate con le rispettive aziende produttrici.

Funny Chocolate (Padiglione 9)

Anche il Padiglione Funny Chococolate, attraverso la presenza di Costruttori di Dolcezze, si rinnova e, accanto alle attrazioni più amate - come l’avvincente Choco Arrampicata, la maxi Choco Cornice e il maxi Choco Selfiestick - troveranno spazio numerose attività esperienziali e interattive rivolte in particolar modo alle famiglie con bambini.

Presente in questa edizione anche ASI – Automotoclub Storico Italiano che accoglierà i bambini nello spazio Choco Mni GP per coinvolgerli in un’imperdibile corsa organizzata con fini solidali in collaborazione con UNICEF Italia.

A me non Piace il Cioccolato sarà invece il nome dello spettacolo, con ben 5 repliche al giorno, dedicato a Pinocchio e ospitato all’interno del Choco Theatre.

Uno spazio per Fido

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al visitatore accompagnato dal suo amico a quattro zampe per il quale è previsto un Dog Choco Park firmato Vitakraft, aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 18. Per la prima volta a Eurochocolate sarà infatti allestita un’area interamente dedicata ai cani. Nel weekend una serie di eventi speciali; tra questi il Pet Carpet, in programma Domenica 16 e 23 Ottobre, dedicato a cani di tutte le razze e meticci, al quale è possibile iscriversi su www.vitakraft.it/petcarpet .

Around Perugia a Euochocolate

Protagonista a Eurochocolate anche il progetto Around Perugia, promosso dal Comune di Perugia e finanziato grazie ai fondi del Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria. Uno stand sarà presente a Umbriafiere per raccontare i sei percorsi cicloturistici denominati “Dolci Colline”, insieme alla prima edizione del Choco Gravel in programma il prossimo 22 Ottobre.

Anche per questa speciale edizione Trenitalia è Official Carrier di Eurochocolate con sconti e promo dedicate a tutti coloro che sceglieranno il treno per raggiungere l’evento e che esibiranno il proprio biglietto nell’area ticketing.