Dai monasteri di clausura di porta Sant’Angelo all’oratorio di San Francesco dei Nobili: cosa c'è da scoprire a Perugia nel prossimo fine settimana

Cosa c'è da vedere di bello nel prossimo fine settima a a Perugia? Le esperte guide di Gran Tour propongono per sabato 22 ottobre, alle 16, l'escursione “La via dei monasteri”. Tra le caratteristiche di Porta Sant'Angelo, c'è la frequenza di monasteri femminili che rappresentavano punti di riferimento religiosi alla popolazione del quartiere, senza dover ricorrere alle chiese del centro storico. In via esclusiva sarà possibile ammirare anche un’opera inedita del Perugino.

Domenica 23 ottobre, alle 16, ci sarà invece una visita guidata in esclusiva all’”oratorio di San Francesco dei Nobili”, scrigno d’arte, cultura e devozione all’ombra della torre degli Sciri. Gli stucchi barocchi, un pregevole soffitto ligneo a cassettoni in legno dorato e intagliato e una serie di bellissimi dipinti vi lasceranno, ne siamo sicuri, a bocca aperta.

Domenica 23 ottobre, alle 17, “Perugia Etrusca” percorrendo vie e vicoli del centro poco conosciuti, si potranno riscoprire le origini, con tappa al Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica. Una piacevole passeggiata domenicale nell'acropoli, seguendo le antiche mura e le straordinarie porte.