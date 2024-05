Dagli etruschi ai quartieri a luci rosse, viaggio nella Perugia segreta

Una Perugia insolita per il prossimo fine settimana con Gran Tour Perugia che spazierà tra i luoghi di prigionia ospitati nei secoli in luoghi del capoluogo umbro oggi inimmaginabili, un viaggio nel tempo alle origini etrusche della città e una passeggiata fra quelli che furono i quartieri a luci rosse prima degli anni Cinquanta, quando ci fu l’approvazione della legge Merlin.

Si inizia sabato 11 maggio alle 16 con "Carceri e carcerati". Partendo da piazza Matteotti si andranno a conoscere più da vicino i luoghi di detenzione che nei tempi erano ospitati in zone inimmaginabili come, tra gli altri, palazzo dei Priori e la Rocca Paolina. Non solo, la visita sarà accompagnata dal racconto di alcune storie drammatiche vissute dai detenuti che venivano "ospitati" in queste carceri perugine.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly.

Domenica 12 maggio alle 10.30 si parte per “Perugia Etrusca” trekking archeologico che, seguendo le antiche mura, si snoda lungo le vie e dei vicoli meno conosciuti dell'acropoli. Durante la passeggiata, si andrà alla scoperta del suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell'ingegneria idraulica e opera della maestria costruttrice etrusca, costruito nella seconda metà del terzo secolo a.C. Una passeggiata adatta sia per turisti che per cittadini curiosi di avvicinarsi alla storia della città.

Costo della visita guidata euro 16 comprensivo di ingresso al Pozzo etrusco, euro 10 fino a 12 anni, gratuito fino a 6 anni. Evento dog friendly

Alle 16 sarà invece la volta di “Perugia a luci rosse” , passeggiata tra gli antichi quartieri a luci rosse del capoluogo umbro disseminati, prima dell’approvazione della legge Merlin negli anni Cinquanta, di luoghi di perdizione, bische e case chiuse. Durante la visita guidata ci si potrà immergere in un frammento della storia del costume e della società che ha caratterizzato la città di Perugia attraverso i secoli, dal Medioevo al secolo scorso.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni.