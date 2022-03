Da una passione una scommessa: Umbria Wedding Experience, un evento speciale dedicato agli sposi

Ripartire, con fiducia e coraggio, dopo due anni di pandemia. E farlo nella bellissima Umbria, con un evento dedicato agli sposi. E' questa l'idea di Nicoletta Sarti e Barbara Vissani, due umbre innamorate della propria terra, che hanno voluto scommettere sulla ripresa di uno dei settori più colpiti dalla crisi generata dall'emergenza sanitaria mondiale.

"Dopo una lunga esperienza in un'agenzia di viaggi - ci racconta la perugina Nicoletta Sarti - ho deciso di aprire una mia agenzia con mio figio in Corso Vannucci a Perugia. Un gesto coraggioso, ma dopo la pandemia sono cambiate tante cose e io volevo decidere per la mia carriera e la mia vita in maniera autonoma".

Dopo l'apertura di questa attività, segnata e incoraggiata anche dalla voglia di ricominciare a viaggiare da parte di molti, è nata poi l'idea di Umbria Wedding Experience, un percorso interamente dedicato al mondo degli sposi. Per farlo, Nicoletta ha chiamato in campo una wedding planner molto famosa, originaria di Foligno, quindi con l’Umbria nel cuore, ma con grande esperienza all’estero: Barbara Vissani, a cui è legata da una grande amicizia.

"In Umbria non si fa ormai più nulla nel settore wedding, neanche la tradizionale Fiera dedicata agli sposi. Per questo abbiamo pensato con Barbara, che organizza molti grandi eventi di questo genere a Roma ma anche all'estero, di offrire una manifestazione di questo tipo ma in maniera un po' diversa, con dei workshop, per aiutare gli sposi ad approcciarsi all’evento in maniera differente, così da dare valore alla professionalità degli operatori che lavorano nel settore. Crediamo molto nel lavoro di squadra, che alla fine è quello che premia".

L'evento in questione è in programma domenica 27 Marzo ad Assisi, presso la splendida Tenuta San Masseo, location di grande tendenza, con suggestiva vista panoramica di Assisi. La giornata è pensata per gli sposi, un vero e proprio open day gratuito che si concluderà con una sfilata e un happy hour.

"Umbria Wedding Experience - spiega ancora Nicoletta Sarti - sarà la prima tappa di un tour pensato per promuovere le eccellenze umbre attive nel settore del wedding, coinvolgendo tutta la regione. C'è voglia di ripartire per tutti, ci vuole positività e noi vogliamo credere in questo sogno!".

Fra i partners più prestigiosi coinvolti in questa iniziativa di rilancio, ci sono Elsa Sposi che farà sfilare i suoi abiti da sposa indossati da modelle selezionate da Antonio Becchetti model casting; Emanuele Vignaroli di Vignaroli Studio rinomato fotografo, famoso per la narrazione dell’evento attraverso le immagini; Hand Mary laboratorio creativo che progetta la grafica dell’evento, realizza la stampa e cura la realizzazione di prodotti 100% hand made.