Da Sant'Agostino a San Bevignate con Gran Tour Perugia

Tre appuntamenti per immergersi nella bellezza di Perugia tra arte e storia, passando per opere pittoriche e monumenti significativi lungo le vie della città con Gran Tour Perugia. Il nuovo fine settimana in arrivo per i viaggiatori curiosi e gli amanti dell’arte è all'insegna dell'oratorio di Sant'Agostino e del Complesso monumentale di San Bevignate, senza dimenticare la mostra a palazzo Baldeschi che vede protagonisti il Perugino e Alberto Burri.

Si parte sabato 2 settembre con la visita all'oratorio di Sant'Agostino, eccezionalmente e per la prima volta in notturna alle 21. Passeggiando sulla lungara, corso Garibaldi, si arriverà fino a questo scrigno d'arte rivestito al suo interno di pitture e intagli lignei dorati che fanno ben intuire una committenza colta e raffinata. Ancora oggi, varcato l’ingresso, l’occhio è inevitabilmente attratto da quella che sembra essere un’esplosione di fantasiosi motivi decorativi, intrecciati finemente tra loro con grande perizia tecnica.

Costo della visita guidata euro 20, gratuito fino ai 12 anni.

Domenica 3 settembre alle 10 si va alla volta di San Bevignate, nota ai più come una delle testimonianze monumentali più di rilievo tra i complessi dei cavalieri templari a Perugia, dove si potranno ammirare le preziose decorazioni pittoriche duecentesche - tra le poche dell'epoca nel capoluogo umbro - recentemente restaurate. Con la chiesa e la fullonica di epoca romana l'imponente struttura rappresenta un esempio unicum nel mondo.

Costo della visita guidata euro 15 (comprensivo del biglietto d’ingresso), gratuito fino ai 12 anni.

Sempre domenica ma alle 10.30 a prendere il via sarà invece la consueta visita settimanale (fino al 2 ottobre) alla mostra Nero Perugino Burri, promossa dalla Fondazione Perugia e Fondazione Burri a palazzo Baldeschi, che propone un dialogo fra le opere di due tra i più grandi artisti umbri, Pietro Perugino e Alberto Burri, attraverso il comune denominatore del "nero", soluzione cromatica suggestiva e peculiare adottata da entrambi. L'esposizione fa emergere i tratti distintivi di due artisti pari per grandezza e solo apparentemente distanti. Costo della visita guidata euro 12 a persona, comprensivo di biglietto di ingresso.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)