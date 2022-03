Da San Pietro alle storie di furti e ruberie: tornano le passeggiate guidate nel centro storico di Perugia

Per chi ama scoprire storie e luoghi meno noti, ma non per questo meno affascinanti, della città di Perguia, tornano le passeggiate in centro con Gran Tour Perugia. Il programma dei prossimi incontri prevede venerdì 1° aprile, alle 17, visita al laboratorio di tessitura a mano Giuditta Brozzetti, un luogo magico ricco di storia e tradizioni. A mostrare i segreti della tessitura a mano Marta Cucchia, quarta generazione della famiglia che prosegue la tradizione della tessitura a mano.

Sabato 2 aprile, alle 15.30, visita guidata all’ abbazia di San Pietro. Gioiello che si trova nel complesso benedettino e vero e proprio museo con decorazioni e opere di grandi artisti, tra cui Perugino.

Domenica 3 aprile, 10.30, Storie di furti e altre nefandezze. Una passeggiata in città per scoprire quale fu il primo furto d’arte della storia e altre ruberie di oggetti sacri, fidanzati e moltissime altre storie.

Sempre domenica 3 aprile, alle 15.30, il percorso di trekking urbano Perugia Etrusca per conoscere le origini della città con una passeggiata e la visita Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica.