Da Perugia si parla al mondo su personaggi del nostro ambiente culturale. Uno studio bilingue di Cittadini e Masiola

Quando da Perugia si parla al mondo su personaggi del nostro mondo storico e culturale. Uno studio bilingue, sul tema della moda, di Sabrina Cittadini e Rosanna Masiola. In lingua inglese: “The golden dawn of italian fashion”. La versione italiana s’intitola “L’alba dorata della moda italiana. Una prospettiva cross-culturale su Maria Monaci Gallenga” ed è una edizione ampliata per il nostro pubblico. Il lavoro è sintetizzato in un ampio articolo pubblicato su “Gentes, Academia edu, Researchgate”. Le due studiose si erano già occupate in tandem delle dinamiche transculturali della moda italiana.

Il volume costituisce la prima biografia su Maria Monaci Gallenga (1880-1944). La quale fu fashion designer e imprenditrice del settore della moda. Figlia del filologo Ernesto Monaci, fu sposata con Pietro Gallenga, della famiglia Gallenga-Stuart (e non è un caso che le autrici siano docenti presso l’Unistra di Palazzo Gallenga). L’opera punta i riflettori sul mondo della moda, con riguardo anche alle altre figure femminili che si

distinsero nel settore, all’epoca di Maria Monaci.

Racconta Sabrina: “Nel mese di marzo 2021 sono stata contattata da Jen Provenzano, Roberta Tauriello Torgerson ed Elisabetta Valentini dell’Associazione Seattle-Perugia. Mi hanno proposto di parlare del libro”.

Come si è svolta la conversazione?

“È stato un incontro divertente che ha comportato un confronto con tanti italiani, e non pochi perugini, che risiedono lì”.

Chi sono?

“Sono amici che amano l’Italia e Perugia. Specialmente ex studenti che avevano frequentato i corsi d’italiano qui da noi”.

Dunque, una riunione internazionale?

“Esattamente. Abbiamo avuto persone collegate dal Canada, dalla Germania, non solo da Seattle”.

Come si è svolto il confronto?

“Hanno chiesto di Perugia e di come sono nati i libri che intrecciano le vite di personaggi della nostra città. Si è parlato dei migranti italiani in America, di Palazzo Gallenga e della storia di questa famiglia. A far capo da Antonio Gallenga, a Romeo… fino, appunto, a Maria Monaci Gallenga”.

Ci sono stati altri partner e interlocutori?

“L’incontro era stato anticipato e pubblicizzato dalla Società Dante Alighieri di Washington con la pubblicazione della copertina di “The Golden Dawn of Italian Fashion”.

Insomma, una piena riapertura delle frontiere culturali dopo la pandemia. “Speriamo che le occasioni di dialogo tornino ad essere in presenza. Perugia e la Stranieri hanno ancora tante cose da dire. E meritano di parlare col mondo. Secondo una consuetudine che ci caratterizza fin dall’origine dell’Istituzione”.