Da Montecorona a Fonte Avellana, eremi  e società: alla scoperta del monachesimo avellanita e camaldolese

Un cammino fra Umbria e Marche, lungo un sentiero fatto di presenze storiche importanti come abbazia di Montecorona, alla ricerca di collegamenti fra il passato ed il presente e guardando al futuro, che si costruisce partendo dalle tradizioni e dai valori.

Questo è l'intento del Comune di Umbertide, che ha pensato di ridare attenzione a questa realtà, Montecorona, che da un millennio è una presenza costante.

L’abbazia di Montecorona rappresenta una presenza storica e culturale millenaria nel territorio di Umbertide e nella valle del Tevere. Le sue mura indicano un grande passato, in parte silenzioso, in parte tornato a nuova vita. L’abbazia ebbe un grande ruolo nello sviluppo del territorio. Ad essa fu collegato anche un eremo i cui monaci furono protagonisti di molte vicende della comunità locale.

Per far riscoprire tradizioni, santi e borghi, si terrà il prossimo 23 giugno 2022 alle ore 17,00 presso la Sala Beniamino Gigli a Montecorona un incontro che sarà il primo di una serie di appuntamenti volti a divulgare aspetti del monachesimo avellanita e camaldolese poco noti. Si parlerà in particolare dell’attenzione che questa realtà ha posto nel migliorare profondamente le condizioni culturali e sociali delle popolazioni vicine alle abbazie e agli eremi. Il Comune di Umbertide ha inoltre istituito un Comitato scientifico che si occuperà di promuovere il cammino e approfondire la storia dei luoghi.

Il cammino sarà pubblicato dalla editrice Monti e si potrà fare a piedi o in bicicletta. Sono indicate in dettaglio le tappe e I luoghi di ristoro e riposo. Oltre alla Regione Umbria, parteciperà il vice-presidente della Regione Marche, Mirco Carloni.

Il programma della conferenza prevede:

Ore 17.00: saluto del Sindaco Luca Carizia

Ore 17:15: saluto della Presidente della Regione Donatella Tesei

Ore 17.30: saluto del Vice presidente della Regione Marche Mirco Carloni

Ore 17:45: Montecorona: una storia benedettina. Dom Giustino Farnedi osb Abbazia di San Pietro Perugia

Ore 18:15: Fonte Avellana, eremo e società- Dom Gianni Giacomelli, Eremo di Fonte Avellana

Ore 18:45: Il cammino da Montecorona a Fonte Avellana- Raffaele Monti -editore Monti

Ore 19:15: I cammini come recupero dei territori –Luigi Fressoia – Presidente “Italia Nostra Umbria”

Ore 20:00: Conclusione dei lavori

Al termine è prevista una cena per chi desidera trattenersi.