Da Dublino a Magione per incidere il nuovo album "All Above": sono le Victoria On The Grass

Dall'Irlanda, dove risiedono, a Magione, per registrare il nuovo signolo. Sono le due componenti della band Victoria On The Grass, che annunciano l’uscita del loro primo EP All Above in primavera.

All Above è stato interamente autoprodotto come il singolo precedente, Victoria, uscito a luglio 2020 e contiene le canzoni Silence e Think With Me insieme al remaster di Victoria inserito come bonus track.

Si tratta di canzoni che riportano intimità e mood simili al precedente singolo, in questo caso trattando però la profondità in legami interpersonali. I brani infatti evidenziano il silenzio come mezzo di scambio possa comunicare più di mille parole se c'è intesa tra due persone.

All Above è uscito il 23 aprile 2022 in esclusiva su Bandcamp per poi essere disponibile dal 29 aprile su tutte le piattaforme streaming e digital stores.

Le canzoni sono state registrate e prodotte presso il The Blue Factory Studio di Magione, Perugia.