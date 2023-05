Da Amici di Maria De Filippi al Quasar Village, ecco Wax

Un ospite speciale al Quasar Village di Corciano è atteso domenica 28 maggio dalle 17.30. Direttamente dal talent show televisivo Amici di Maria De Filippi, arriva il finalista più ‘esplosivo’, Wax, che incontrerà i fan e firmerà le copie del suo omonimo album d’esordio, in uscita il prossimo 26 maggio.

Il ventenne milanese, all’anagrafe Matteo Lucido, sarà sul palco allestito all’interno della galleria del centro commerciale per incontrare i fan, i quali potranno anche farsi immortalare in uno scatto con lui, rigorosamente dal fotografo ufficiale presente. Sarà possibile farsi autografare un solo cd a testa, indipendentemente da dove è stato acquistato. Il modulo privacy, necessario per l’accesso all’evento, sarà scaricabile dal sito quasar.it oppure si potrà ritirare nel punto Helpy all’interno del Quasar Village o ancora nella apposita postazione in prossimità dell’evento.



Non resta che mettersi in fila, dunque, per andare a conoscere Wax, figlio d’arte (la madre Maura non fa parte del mondo della musica ma è un’affermata pittrice) e promettente cantautore ‘senza scarpe’ (cantare a piedi scalzi è una sua caratteristica) tra i più apprezzati dal pubblico che ha già potuto ascoltare, nel corso del programma, quattro suoi inediti: Turista per sempre, Ballerine e guantoni, Grazie e Anni ’70.