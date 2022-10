Cyberbullismo, il Liceo Pieralli incontra la Fondazione Carolina e il padre della prima vittima di bullismo in Italia

Ripartire da un dolore immenso, da un “ground zero” dell’esistenza e rialzarsi. Un dolore come quello che ha vissuto Paolo Picchio quando, nel cuore della notte ha dovuto scoprire la tragica morte della sua amata figlia.

Carolina Picchio è stata riconosciuta come prima vittima di cyberbullismo in Italia, una vittima di un gioco folle di cui spesso non ci si rende abbastanza conto.

Davanti a un fatto tanto grave sarebbe comprensibile rinchiudersi nell’amarezza più cupa, oppure cedere alla rabbia e alla sete di vendetta, ma invece è grazie a Paolo Picchio se l’Italia ha potuto dotarsi della prima legge a tutela dei minori nel Web, grazie alla sua caparbietà nel voler trovare, o meglio, nel voler costruire a tutti i costi un bene, proprio a partire dalle macerie di un male così grande.

Questa vicenda, questa normativa, ma soprattutto questa persona, vanno conosciute e vanno fatte conoscere. Ecco perché mercoledì 5 ottobre, presso la Sala dei Notari, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni, il Liceo statale “A. Pieralli” di Perugia, fedele alla sua lunga tradizione psico-pedagogica e di sensibilità circa le tematiche concernenti il benessere e la maturazione armonica dell’adolescente, offrirà agli studenti delle classi del biennio la preziosa opportunità di incontrare Paolo Picchio e di conoscere l’instancabile opera di sensibilizzazione portata avanti da Fondazione Carolina, di cui egli è Presidente onorario.

A corredo di tale intensa testimonianza, seguirà una relazione tenuta dal dott. Ivano Zoppi, Segretario generale di Fondazione Carolina e Presidente della cooperativa sociale Pepita Onlus e dal dott. Diego Buratta, educatore di Pepita, con lo scopo di promuovere nei partecipanti una migliore consapevolezza delle dinamiche presenti nel Web, per assumere comportamenti, fuori e dentro la Rete, che possano dirsi veramente liberi e responsabili. L'evento, che ha ottenuto il patrocinio dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, del Comune di Perugia e della Polizia di Stato, si pone come momento iniziale e di inaugurazione del progetto d'Istituto dal titolo #KeSocial6, progetto per il quale il Liceo “A. Pieralli”, tramite bando di concorso promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, è stato individuato tra le istituzioni scolastiche della Regione idonee per l’assegnazione dei fondi finalizzati al contrasto del Cyberbullismo (Legge n. 234/2021).