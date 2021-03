Ferire con un click, la piaga del cyberbullismo raccontata online da una platea di esperti

“La prepotenza invisibile. Dal bullismo al cyberbullismo: ferire con un click”, è il titolo scelto per la conferenza online che si terrà domani, giovedì 18 marzo alle 18

Incontro online con una platea di esperti per raccontare il dramma del bullismo e del cyberbullismo, un fenomeno – quest’ultimo – accresciuto anche per via di un sempre maggior utilizzo di internet ora che la scuola, le attività ludiche e ricreative hanno subito uno stop a causa della pandemia. I giovani passano molto più tempo davanti allo schermo di un pc o di un cellulare, da qui l’importanza di un uso corretto e consapevole della rete e dei dispositivi informatici da parte dei ragazzi.

“La prepotenza invisibile. Dal bullismo al cyberbullismo: ferire con un click”, è il titolo scelto per la conferenza online che si terrà domani, giovedì 18 marzo alle 18. L’iniziativa è a cura dell'Associazione Culturale Clizia in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia e Radio Erreti - Gualdo Tadino.

Sono previsti gli interventi a cura di Leonardo Varasano- Assessore alla Cultura - Comune di Perugia, Annamaria Romano- Presidente Associazione Culturale Clizia, Floriana Falcinelli, Docente ordinario di Pedagogia - Dipartimento Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università degli Studi di Perugia, Massimo Pici - Consigliere - Comune di Perugia; Presidente Associazione Libertas – Margot. Ospite d'onore sarà Luciano Garofano, Autore del libro "La prepotenza invisibile"; già Comandante dei Ris - Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Parma. L’incontro sarà moderato da Fausto Cardella, già Procuratore generale.

Per partecipare basta scrivere a: annaromano.af@libero.it