CVA di Montebello. Venerdì 2 settembre, ore 21. L'Accademia del Dónca omaggia Claudio Spinelli e propone pillole pinocchiesche

CVA di Montebello. Venerdì 2 settembre, ore 21:00. Ingresso libero e gratuito per l’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Perugia nella persona dell’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano.

L’Accademia del Dónca propone ‘Grifogirando… con pillole pinocchiesche’. Con particolare considerazione per il poeta perugino Claudio Spinelli.

Spettacolo itinerante per i quartieri e i parchi cittadini. Serata di affabulazione con gli attori Fabiola Marchesi, Gian Franco Zampetti e Leandro Corbucci, presentazione e coordinamento di Sandro Allegrini. Verranno proposti testi (comici e non) di autori perugini di ieri e di oggi.

L’omaggio a Spinelli si lega anche al fatto che il poeta perugino Claudio Spinelli abitò a Montebello e le sue spoglie riposano nel cimitero locale. Una ragione in più per onorarlo attraverso la lettura della sua pagina. Sia nella versione comica e popolare, che in quella meditativa e lirica dell’antologia curata da Sandro Allegrini “Spinelli lirico. Percorso poetico perugino in 100 passi”, silloge che della produzione di Spinelli evidenzia la vena pensosa e intimista.

All’interno delle letture interpretate, una “pillola” pinocchiesca, tratta dallo spettacolo ispirato al Pinocchio di Collodi. La scena di Pinocchio che rifiuta la medicina. Tutta in perugino, secondo la versione integrale del “Pinocchio m perugino” a cura di Sandro Allegrini, con tavole originali di Claudio Ferracci (Biblioteca delle Nuvole).