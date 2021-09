Cure materne e neonatali sicure, l'esperienza dell'Usl Umbria 1 in Alto Chiascio e nel Trasimeno: un incontro online per neo genitori

Il Distretto Alto Chiascio dal USL 1 organizza "Cure materne e neonatali sicure, l'esperienza dell'Usl Umbria 1 in Alto Chiascio e nel Trasimeno". L'appuntamento è per venerdì 17 settembre dalle ore 16,30 alle 17,15 circa, in occasione del "World patient safety day", la giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita.

Nel corso dell’incontro, che potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook di Usl Umbria 1 (@uslumbria1), si parlerà dell'attività svolta dai Consultori dei Distretti per garantire cure sicure nell'ambito del percorso nascita e l'accompagnamento e il sostegno alla coppia genitoriale, con particolare attenzione anche alle misure di protezione adottate in occasione della pandemia

All'evento divulgativo – che sarà moderato da Francesca Fiandra, coordinatrice delle ostetriche responsabile per il Sitro (Servizio infermieristico tecnico riabilitativo ed ostetrico) dell’azienda sanitaria – parteciperanno Paola Tomassoli, direttore Distretto Alto Chiascio, Nadia Mosca, ostetrica Consultorio Alto Chiascio, Arturo Fabra, ginecologo Consultorio Alto Chiascio, e Sara Pannacci, ostetrica Consultorio Trasimeno.