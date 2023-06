Voce verso, Monica Morini conclude l'edizione 2023

Con l'arrivo del mese di giugno si avvia verso la conclusione Voce verso, progetto didattico promosso dall’associazione Birba tra Assisi e Catania e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura. A chiudere il sipario, venerdì 16 e sabato 17 giugno alla scuola primaria Giovanni XXIII di Santa Maria degli Angeli, sarà il percorso formativo "La voce delle storie" che verterà sull'arte della narrazione sotto la guida dell’attrice, autrice e regista del Teatro dell’Orsa, Monica Morini.

L'appuntamento avrà un risvolto anche durante la sesta edizione di “Birba chi legge” Festa delle storie per bambini e ragazzi che si terrà a settembre nella città serafica. L’associazione Birba, infatti, realizza il desiderio, a lungo custodito, di far divenire la comunità protagonista del festival attraverso un evento di narrazione diffusa: partecipando a questo incontro e a uno successivo, che si terrà nell’arco della tre giorni della Festa, saranno proprio gli allievi narratori a raccontare le storie ai bambini e alle bambine di tutte le età.

Nel dettaglio "La voce delle storie" si terrà il 16 giugno dalle 15 alle 18.30 e sabato 17 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Il percorso è rivolto ad adulti, ragazze e ragazzi a partire da 15 anni. Posti limitati.

Informazioni e prenotazioni: 370 3070231 (anche WhatsApp) – info@birbachilegge.it

Monica Morini attrice, autrice e regista del Teatro dell’Orsa, conduce da anni un percorso di ricerca sul teatro di narrazione, con corsi rivolti ad attori insegnanti e genitori in collaborazione con biblioteche, Scuole e Università. È laureata con lode in Lettere Moderne presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna. Diplomata come psicomotricista presso il C.i.s.f.e.r di Padova. È docente per UniMoRe dipartimento di Educazione e scienze umane nel master di Medicina narrativa - Corsi di alta formazione Il Teatro di animazione come strumento di intervento in ambito educativo, sociale e medico sanitario Ha condotto dal 2013 al 2019 il Corso Internazionale Giovani Narratori, azione pilota del progetto Educa 2013, finanziato dall’Unione Europea, in collaborazione con il Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, Fondazione Reggio Children. Nel 2014 con lo spettacolo "C’era una volta un re… No! C’era una volta una principessa" di cui è autrice e interprete, vince il Premio miglior spettacolo 33esimo Festival del Teatro per i Ragazzi Padova. Nel 2015 è finalista al Premio Andersen con il libro "A Ritrovar le Storie" edito da Edizioni Corsare. Da poco è uscito il suo ultimo libro "Qui ci sono le altalene" edito da Edizioni Corsare.