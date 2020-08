La Villa dei Mosaici di Spello aperta no-stop fino a tutto settembre

La Villa dei Mosaici di Spello desidera rispondere alle esigenze dei numerosi turisti in visita in questi giorni nel borgo umbro, e modifica i suoi orari di apertura. Per il mese di agosto e settembre l'accesso alla struttura museale non osserverà giorni di riposo e potrà essere visitata ogni giorno dalle ore 10-13 e dalle 15.30 alle 19.

Unica nel suo genere, la residenza di età imperiale conserva ancora oggi raffinati pavimenti a mosaico e tracce di affreschi e stucchi alle pareti. La struttura museale, moderna e multimediale, permette di esplorare tutto il fascino dell'antica villa romana di 2000 anni fa con ricostruzioni video in 3D e un’app che si può scaricare direttamente sul proprio smartphone una volta in visita.