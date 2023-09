Umbria Factory Festival, ultimo weekend a Spoleto: il programma

Terzo e ultimo weekend di eventi a Spoleto, prima del trasferimento a Foligno, per la terza edizione di Umbria Factory Festival, contenitore multidisciplinare dedicato ai linguaggi artistici e ai processi di creazione contemporanea. Dopo gli appuntamenti del 15, 16, 23 e 24 settembre, si prosegue ancora a Spoleto con eventi tra teatro e danza.

Si inizia (sabato 30 settembre, ore 21.30, 1 ottobre, ore 18.30, Cantiere Oberdan) insieme a Jared McNeill (regista, attore e performer americano) e Arianna De Angelis M. (performer e coreografa) con “Pedalare, pedalare, pedalare! La storia di Alfonsina Strada”, spettacolo sulla prima donna a competere in gare maschili come il Giro di Lombardia e il Giro d’Italia (1924), ritenuta tra le pioniere della parificazione maschile e femminile nello sport. “L’ospite” della danzatrice Sara Libori chiuderà inoltre la programmazione spoletina in entrambe le giornate (dopo lo spettacolo teatrale, biglietto unico a 10 euro) con uno studio sul rapporto con l’altro, ospite inatteso e sorpresa per l’anima.

Terminati i weekend spoletini, la programmazione del festival continuerà a Foligno dal 5 all’8 ottobre e dal 12 al 15 ottobre con la presenza di numerosi artisti: Marco Martinelli / Teatro Delle Albe / Stefano Pilia/Spiralis Aurea / Luisa Borini / Otolab / Niccolò Fettarappa/Lorenzo Guerrieri / Murcof & Sergi Palau / Marco Ceccotti / Lucia Guarino/Ilenia Romano / Nerval Teatro / Benno Steinegger & Jovial Mbenga / Holy Tongue / Virgilio Sieni / Azionifuoriposto/Silvia Dezulian e Filippo Porro / Emidio Clementi e Corrado Nuccini / Roberto Abbiati/Claudio Morganti / Artisti Drama / Ariella Vidach – AIEP