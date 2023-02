Trevi, al complesso di San Francesco un febbraio tutto da scoprire: il programma

Al complesso museale di San Francesco a Trevi, un febbraio tutto da scoprire. Ogni sabato pomeriggio verranno proposte le visite guidate a tema che approfondiranno determinati aspetti riguardanti le diverse sezioni del Complesso, in questo mese si parlerà nello specifico della Chiesa di San Francesco, del Lapidario all’interno del Museo Archeologico, delle nuove opere esposte del pittore post-macchiaiolo Chiaramonti e del capostipite della scuola folignate, Giovanni di Corraduccio. Ogni visita Guidata terminerà con una particolarissima e piacevolissima sorpresa, un delizioso assaggio dei sapori e dei profumi del territorio trevano attraverso una degustazione di vino all’interno della Grotta dell'azienda agricola De Conti, sita a pochi passi dal Museo.

La quarta domenica del mese ritorna “Trevi da Vivere” visite guidate al museo ad ogni ora con itinerario degustazione nelle botteghe delle aziende agricole della città.

Ma febbraio si sa, è il mese dei mille colori, delle maschere e dei coriandoli e non poteva mancare l’evento che tutti i bambini stavano aspettando: una strepitosa caccia al tesoro a tema carnevalesco. Il Museo diventerà l’Accademia della Burla e i piccoli partecipanti entreranno a far parte delle Casate dell’Accademia, cinque squadre e un unico grande mistero da risolvere.

Un programma ricchissimo e tanti eventi da non perdere.



Per info e prenotazioni info@museitrevi.it | 0742381628 | 3470796571



IL PROGRAMMA



SABATO 4 FEBBRAIO | ORE 16

Visita Guidata + Degustazione di vino presso l’Az. Agr. De Conti: Le Due Chiese Francescane dal Duecento ad Oggi.



SABATO 11 FEBBRAIO | ORE 16

Visita Guidata + Degustazione di vino presso l’Az. Agr. De Conti: Pietre Parlanti. Il Museo Archeologico Attraverso le Epigrafi Romane.



SABATO 18 FEBBRAIO | ORE 16

Visita Guidata + Degustazione di vino presso l’Az. Agr. De Conti: Chiaramonti. Il Poeta della Pittura.



DOMENICA 19 FEBBRAIO | ORE 15:30

Vivi il Carnevale al Museo di Trevi. Caccia al Tesoro



SABATO 25 FEBBRAIO | ORE 16

Visita Guidata + Degustazione di vino presso l’Az. Agr. De Conti: Da Giovanni di Corraduccio all’Alunno





Trevi da Vivere. Visite Guidate ad ogni ora + degustazione botteghe aziende locali.