Trasparente: raccontare e guarire i disturbi del comportamento alimentare attraverso l'arte, nella testimonianza di Giulia Nardi

Una raccolta di illustrazioni e brevi pensieri sui disturbi del comportamento alimentare: è Trasparente, libro di Giulia Nardi, che l'autrice presenterà con una performance poetica giovedì 12 ottobre alle 19 alla libreria Popup, in piazza Birago, a Perugia. Con Nardi interverranno Sara Boldreghini, biologa nutrizionista, la poeta Maria Stocchi e la musicista Emma Grace.

“Trasparente – spiega l'autrice, illustratrice e arteterapeuta – nasce dal profondo desiderio di dire alle persone che da questa malattia si può guarire. Ho scelto le parole con estrema cura e le immagini sono nate da esperienze concretamente vissute attraverso il corpo e l'arteterapia. Si parla troppo e male di disturbi alimentari, quando non è solo una questione di peso e di cibo, ma di malattia della propria anima, del proprio cuore. Sono sicura che l'arte sia lo strumento migliore per parlarne, che la poesia e il disegno possano accompagnare le persone con delicatezza in questo racconto, per poter davvero creare un momento di condivisione sincera. Trasparente è un salto nella vita e il mio desiderio è quello di raccontare la mia storia”.