Tra David Bowie e l'isola d'Elba: doppio appuntamento con la graphic novel da Popup

Doppio appuntamento, venerdì 14 e sabato 15 aprile alla libreria Popup di Perugia, in via Birago, con i fumettisti e illustratori Marco Bucci e Riccardo Atzeni, in collaborazione con il Gruppo cultura di Omphalos Lgbti+, tra David Bowie e l'Isola d'Elba, graphic novel e il cinema di animazione.

Si parte venerdì, alle 18.30, con la presentazione di Saetta Rossa (Panini Comics): il giorno in cui si apprende della morte di David Bowie, tutto smette di avere senso e Samuel resta letteralmente paralizzato. Per un milione di anni. Si risveglia in una società del futuro apparentemente non così diversa dalla sua, per quanto sia circondato da persone vestite da dinosauro, tecnologie biologiche integrate e ci sia un benessere globale. È forse l’utopia del futuro? Samuel cercherà di scoprirlo e di ritrovare la sua dimensione senza perdere se stesso. Dialoga con gli autori Roberto Mauri, Omphalos. Al termine dell'incontro firmacopie, dediche e illustrazioni.

Sabato 15 aprile, alle 17, lo spazio culturale e sociale in piazza Birago ospiterà invece conversazione intorno ai temi di Simulacri – il primo fumetto lgbtqia+ pubblicato da Bonelli –, di cui Marco Bucci è autore – al valore del fumetto come genere letterario e del cartone animato come genere cinematografico. L'incontro proseguirà con un workshop sull’ideazione, la scrittura e la realizzazione delle graphic novel e dei film di animazione.