Tornano i seminari online integrativi di PoesiaEuropa su Dante: Tetragono, promossi da Spazio Humanieties

L’Associazione di promozione sociale Spazio Humanities torna a proporre un un ciclo di seminari integrativi alle attività didattiche e rivolti alle scuole su Dante Alighieri. L’iniziativa, indirizzata a tutti quei docenti di discipline umanistiche che vogliano integrare la didattica per gli studenti del triennio con un’esperienza formativa all’avanguardia, è giunta alla II edizione, dopo il successo riscontrato lo scorso anno, con il quale si pone su una linea di continuità formativa. "Tetragono" è il nome scelto dall’Associazione Spazio Humanities, e la novità di quest’anno risiede nel fatto che il ciclo di quattro incontri ha ottenuto l'accreditamento e riconoscimento del MIUR in qualità di progetto didattico che prevede anche corsi di aggiornamento per docenti. In sostanza Spazio Humanities APS è, ora, un ente accreditato sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR, ovvero la piattaforma del Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento per docenti.

‘Avvegna ch’io mi senta / ben tetragono ai colpi di ventura’. Lo scriveva, Dante, nel canto XVII del Paradiso, ai versi 23-24. Dal latino tardo tetrág?nu(m), a sua volta derivato dal greco tetrág?nos, il termine significa letteralmente ‘che ha quattro (tetra-) angoli (g?níai)’. Ad un livello più profondo, connotativo, la parola assume il significato di ‘fermo, forte, resistente, difficile da rimuovere da un proposito e da una convinzione’.

Gli incontri online

Il ciclo propone quattro incontri che, a partire dai programmi ministeriali, sono pensati come supporto alla didattica attraverso un’attività seminariale ad hoc da parte di relatori d’eccellenza. Particolare rilievo verrà dato alla presentazione di innovativi metodi per l’analisi testuale delle opere letterarie, nonché alla trattazione di autori del canone novecentesco che altrimenti non troverebbero spazio adeguato nei piani formativi. Ciascun incontro avrà la forma di una conferenza-reading della durata di 2 ore e sarà condotto a distanza tramite la piattaforma per videoconferenze Zoom.

22 febbraio 2022, dalle 11.00 alle 13.00 – Un’idea della Vita Nova di Dante – con Stefano Carrai.

2 marzo 2022, dalle 11.00 alle 13.00 – Rileggere la Prima Guerra Mondiale attraverso Andrea Zanzotto: commento di una poesia da Il Galateo in Bosco – con Andrea Cortellessa.

28 marzo 2022, dalle 11.00 alle 13.00 – Edmund Husserl: un capitolo di filosofia del Novecento – con Rino Genovese.

4 aprile 2022, dalle 11.00 alle 13.00 – Documento di Amelia Rosselli e gli Anni Settanta fra letteratura e storia – con Stefano Giovannuzzi.