Todi Festival 2021, al via la "chiamata" per la rassegna Todi OFF sul teatro sperimentale

TODI FESTIVAL LANCIA LA CALL TODI OFF 2021

C’è tempo fino al 21 Maggio per presentare i progetti di spettacolo

Una buona notiza per gli amanti della cultura: il Todi Festival 2021 ci sarà, con la confermata direzione artistica di Eugenio Guarducci e l’organizzazione a cura dell’Agenzia Sedicieventi. Ecco perché in questi giorni Todi Festival lancia la call Todi Off 2021 per la selezione dei 6 progetti di spettacolo che, nell’ambito della trentacinquesima edizione del Festival in programma a Todi dal 28 Agosto al 5 Settembre, andranno a comporre la rassegna Off 2021.

Giunta alla sua quinta edizione, Todi Off è la sezione dedicata al teatro e alla danza contemporanea italiana, a cura di Teatro di Sacco, in collaborazione con Teatro e Critica, orientata alla formazione del pubblico per un suo avvicinamento al teatro indipendente.

Come si svolge Todi Off e chi può partecipare

Todi Off è parte integrante della programmazione di Todi Festival e si configura come un progetto altamente innovativo, unico nel suo genere nell’ambito di un Festival consolidato: 7 giornate dedicate al teatro e alla danza contemporanei; 6 spettacoli in programma presso il Teatro Nido dell’Aquila; 6 incontri con il pubblico con focus sullo spettacolo della sera precedente; 1 workshop di critica teatrale guidato da Teatro e Critica che cura anche il foglio quotidiano distribuito nei luoghi del Festival; 1 Incontro pubblico sullo stato dell’arte del teatro indipendente in Italia.

Ecco i requisiti per partecipare alla rassegna: