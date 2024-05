Todi e lo 007 dell’arte italiana: l’agente segreto che ha recuperato le opere trafugate dai nazisti

La città di Todi rende omaggio a Rodolfo Siviero, noto come l’agente segreto dell’arte italiana, nel quarantesimo anniversario della sua morte. Siviero è celebre per il suo impegno nel recuperare opere d’arte italiane trafugate dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. La conferenza intitolata “Lo 007 dell’Arte: il recupero del patrimonio italiano tra Firenze, Roma e Todi” si terrà l’11 maggio nella Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali di Todi alle 16.00.

Esperti e accademici discuteranno il legame di Siviero con Todi e il suo contributo alla salvaguardia del patrimonio artistico nazionale. La conferenza esplorerà la vita di Siviero, le sue imprese e il suo ruolo chiave nella lotta contro il Kunstshutz, il sistema di razzia nazista, evidenziando il suo lavoro e quello di altri importanti personaggi dell’epoca per proteggere l’arte italiana. Grazie a Siviero e ai suoi colleghi, molte opere d’arte trafugate sono state recuperate e restituite all’Italia dove possono essere ammirate ancora oggi.

Interverranno alla conferenza Riccardo Luciani dell’Università di Perugia, Francesca Bottari, autrice di una monografia su Siviero, Cristina Galassi, docente universitaria, direttrice della scuola di specializzazione in Beni storico-artistici, Attilio Tori, già curatore della casa museo di Rodolfo Siviero a Firenze, e Carlo Zoccoli. Stefano Petrocchi, della direzione regionale Musei del Lazio coordinerà i diversi contributi.

A fianco al convegno verrà proposta anche una esposizione fotografica dal titolo “Rodolfo Siviero: fotografie sul più celebre agente segreto dell’arte” con del materiale preso in prestito dall’Archivio e dalla Biblioteca del Museo Casa Rodolfo Siviero di Firenze. La mostra, che sarà allestita nei locali della Pinacoteca Civica, ha come obiettivo quello di delineare la figura di Siviero, ricostruendone la vita e le imprese da lui compiute. All’interno del percorso troveranno spazio anche una o due teche con materiale documentario concesso in prestito sempre dal Museo Casa Rodolfo Siviero, e un monitor con il video sulla vita di Rodolfo Siviero e sulla sua collezione di opere d’arte.