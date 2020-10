Tiferno Comics, in un mese 6000 presenze per ammirare il genio di Simone Bianchi

Circa 6.000 visitatori provenienti prevalentemente da fuori regione hanno visitato in un mese dall'apertura Tiferno Comics, con la mostra “Simone Bianchi – Amazing Talent”.

Un trend confermato dal sold out di sabato scorso in occasione della presentazione del catalogo ufficiale 2020 dove, per la gioia dei tanti appassionati intervenuti, Simone Bianchi si è concesso per autografi, dediche e foto.

Oltre all’artista, era presente in collegamento Skype anche il curatore della mostra e dello stesso catalogo, Riccardo Corbò, che ha spiegato come i contenuti di questa pregiata pubblicazione abbiano avuto origine: ben nove ore di intervista all’artista sono state necessarie per estrapolare tutta l’essenza della sua arte da riportare su carta.

Il catalogo 2020, con le sue oltre 200 pagine, ripercorre fedelmente il percorso dell’esposizione e, oltre a proporre ogni singola opera, permette di scoprire Simone Bianchi e il suo genio grazie appunto ai testi scritti anche da Vincenzo Mollica e dallo stesso Bianchi.

Una pubblicazione di rilievo, stampata in 500 copie e richiestissima da collezionisti e appassionati del genere che sabato sono accorsi in massa per assicurarsi una o più copie e che ancora è disponibile all’interno del book-shop della mostra, aperta fino al 25 ottobre.

Gli “Amici del Fumetto” in realtà avevano in serbo un’altra sorpresa per il pubblico che purtroppo si è deciso di annullare in ottemperanza alle norme vigenti in fatto di covid: nel pomeriggio di sabato 17 ottobre, l’associazione avrebbe organizzato un evento collaterale dal titolo “I supereroi della qualità – prodotti agroalimentari e vinicoli dell’Alta Valle del Tevere” con la presenza di produttori locali di prodotti della terra, alimentari e vinicoli.

L’evento si sarebbe svolto nel porticato di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio (palazzo sede della mostra) e nello spazio antistante il giardino e avrebbe visto la presenza di spettacolari cosplayers dei più grandi supereroi della Marvel.

L’evento è stato annullato, ma i ragazzi della “Marvel Avengers Team Italia” hanno comunque deciso di venire in visita a Città di Castello.

Ecco perché nel pomeriggio di sabato 17 ottobre sarà possibile imbattersi in Capitan America, Thor, Iron Man, Hulk, Occhio di Falco, Vedova Nera o altri.

La mostra “Simone Bianchi – Amazing Talent” rimarrà aperta fino al 25 ottobre, dal giovedì alla domenica, con orario 10:00/12:30 e 16:00/19:30. Costo del biglietto € 5,00; ingresso gratuito fino ai 12 anni.