Spoleto d'Estate, ancora eventi tra musica, cultura ed enogastronomia

Spoleto d'Estate offre ancora tanti appuntamenti per gli amani del cinema e della musica. Proseguono infatti gli eventi a Spazio Collicola, questa settimana è in programma un doppio appuntamento per venerdì 31 luglio.

Il primo si terrà a Spazio Collicola (ingresso gratuito e orario di inizio alle ore 18.45) con il concerto per settimino dei docenti della Scuola comunale di musica e danza “A. Onofri”. ‘Da Mozart a Piovani: 300 anni di grande musica’ presenterà un repertorio musicale che abbraccia tre secoli di composizioni proposte dal settimino anche in forma di trascrizioni elaborate dagli stessi componenti il gruppo.

Gli interpreti saranno i maestri Sabrina Bacaro (flauto), Paolo Puliti (oboe), Alfredo Natili (clarinetto), Stefano Mancini (corno), Gabriele Francioli (fagotto), Giovanni Giglioni (tromba) e Luca Gregori (percussioni).

‘Brindiamo a Spoleto’ è invece l’evento dedicato ai prodotti tipici del territorio spoletino che coinvolgerà 32 attività di ristorazione, tra osterie, trattorie, enoteche e ristoranti da piazza Garibaldi a piazza Campello. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Spoleto in collaborazione con Confcommercio Umbria – Mandamento Spoleto e il Consorzio Operatori Turistici ConSpoleto, sarà una cena al chiaro di luna che si svolgerà in 7 piazze e 18 vie del centro storico, una sorta di percorso sensoriale che ciascun ristorante svilupperà in quattro portate, proponendo dei menu ideati appositamente per questo evento. Il tutto a partire dalle ore 20.00.

Fino a domenica 2 agosto prosegue anche la programmazione cinematografica di ‘Spazio Collicola, cinema e spettacoli in cortile’ dedicato a Federico Fellini nei 100 anni dalla nascita (tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.30).

Questo il programma di Spoleto d'Estate

Martedì 28 luglio | Selfie di famiglia di Lisa Azuelos

Mercoledì 29 luglio | Pavarotti di Ron Howard

Giovedì 30 luglio | Bande à part di Jean-Luc Godard

Venerdì 31 luglio | L’IMMORTALE di Marco D’Amore

Sabato 1 agosto | TAPPO. CUCCIOLO IN UN MARE DI GUAI di Kevin Johnson

Domenica 2 agosto | FAVOLACCE dei Fratelli D’Innocenzo