Sorsi di Cultura: appuntamento alla Cantina Scacciadiavoli

E’ in programma domenica 5 maggio alle ore 17 nei locali della Cantina Scacciadiavoli a Montefalco il terzo appuntamento "Sorsi di Cultura", un'iniziativa culturale delle Donne del Vino - Umbria che celebra il legame tra l'Umbria del vino e l’arte. Le Donne del Vino - Umbria con la Socia Liù Pambuffetti della Cantina Scacciadiavoli ospiteranno l'artista australiana - italiana Virginia Ryan che verrà intervistata da Diana Niglio. Q uesto incontro che si intitola "Dall'Umbria al Kashmir" si focalizzerà sulle esperienze e le ispirazioni artistiche di Virginia Ryan, offrendo spunti unici sulla sua opera. In particolare l’incontro è centrato sulla sua ultima esperienza di 2 mesi in India, in una Residenza d'artista che ha ospitato oltre 100 artisti da tutto il mondo. Seguirà un aperitivo, permettendo ai partecipanti di socializzare, porre domande all'artista sugli argomenti trattati e ammirare da vicino le opere esposte. L'ingresso è libero su prenotazione con un contributo di Euro 15,00 per persona. Prenotazioni al 339 4636766 anche via Whatsapp.