La Settima Ora: un mese di film online (con dibattito) per le scuole dell'Umbria

Dal 7 aprile al 7 maggio 2021 torna La Settima Ora, il progetto di cinema dedicato alle scuole secondarie di I e II grado dell’Umbria, ideato e curato da A.p.s. RealMente e dal PerSo – Perugia Social Film Festival, quest’anno in modalita? interamente online. Sono previste proiezioni di film, incontri, approfondimenti e seminari tenuti da esperti su temi di interesse sociale.

La rassegna propone 15 film - tra lungometraggi e cortometraggi, film documentari e “tradizionali”, film di finzione, tutti di recente e recentissima produzione, per lo piu? italiana - e 7 incontri online. Un'opportunità di approfondimento e discussione degli argomenti proposti con esperti e autori dei film, volti a riflettere su 7 specifiche tematiche di valenza sociale ed educativa: migranti e integrazione, la guerra asimmetrica (i conflitti mondiali), psichiatria e inclusione sociale, homo versus natura (il rapporto tra uomo e ambiente), diritti al femminile (i diritti delle donne), marginalita? e contesti difficili (crescere in contesti sociali difficili), le relazioni sentimentali.

Ogni tematica sarà sviluppata attraverso la proposta di uno o piu? film (disponibili online per un mese) e di un incontro “in diretta” ogni martedi? e giovedi? mattina. Oltre agli argomenti, diversi sono anche gli stili narrativi e linguistici che saranno trattati: il reportage di Soyalism, l’animazione documentaristica di La Nostra Storia, utilizzata anche in The Wanted 18, il cinema con due film prodotti e girati in Umbria (motivo aggiuntivo d’interesse) Amori e So?ccantare, l’utilizzo dei filmati d’archivio per In Her Shoes e quello delle riprese con telefonini, autoprodotte dai protagonisti, di Selfie.

Come partecipare

Tutti i film della rassegna sono visibili nel sito web www.persofilmfestival.stream previa registrazione via email, entro il 15 aprile2021, a segreteria@persofilmfestival.it (attraverso una casella di posta elettronica istituzionale del personale della scuola). Gli incontri si svolgeranno “in diretta” tramite Google Meet. La durata prevista e? di 50 minuti ognuno. Per ottenere il link e? necessario inviare una email (48 h prima l'inizio dell'incontro) a segreteria@persofilmfestival.it. Maggiori informazione sul sito www.persofilmfestival.it.

Incontri, tematiche e protagonisti dei film

- MIGRANTI E INTEGRAZIONE. Film proposti: La Gita (di Salvatore Allocca, Italia, 2018, 15'), La Nostra Storia (di Lorenzo Latrofa, Italia, 2018, 4'), My Tyson (di Claudio Casale, Italia, 2018, 15'), Yousef (di Mohamed Hossameldin, Italia, 2018, 15’). Incontro online: martedì 13 aprile, ore 11.00, IERI COME OGGI, MIGRARE (UN POSTO DOVE STARE) con Barbara Pilati (Associazione Arcisolidarieta? Ora D’Aria).

- LA GUERRA ASIMMETRICA. Film proposti: The Wanted 18 (di Amer Shomali e Paul Cowan, 70' Francia, Palestina, Canada, 2014), One Day In Aleppo (di Ali Alibrahim, Siria, Svezia, 2017, 24'), One Minute (di Dina Naser, Belgio, 2015, 10'), Borders (di Damjan Kozole, Slovenia, 2016, 10’). Incontro online: giovedì 15 aprile, ore 11.00, LA GUERRA ASIMMETRICA Con Maurizio Giacobbe (Coordinatore giurie speciali PerSo Film Festival, pubblicista) e Chiara Cruciati (Giornalista della sezione esteri del Manifesto, caporedattrice Nena News Agency).

- PSICHIATRIA E INCLUSIONE. Film proposto: So?ccantare (di Michelangelo Bellani e C.L. Grugher, Italia, 2008, 60’). Incontro online: martedì 20 aprile, ore 11.00, CIASCUNO A SUO MODO con Michelangelo Bellani (regista, performer, autore di So?ccantare).

- HOMO VERSUS NATURA. Film proposti: Soyalism (di Enrico Parenti, Stefano Liberti, Italia, 2018, 55'), Rewild (di Nicholas Chin e Ernest Zacharevic, Indonesia, 2019, 4’). Incontro online: giovedì 22 aprile, ore 11.00, HOMO VERSUS NATURA con Stefano Liberti (giornalista, reporter e filmmaker) e Andrea Chioni (giornalista RAI TgR Umbria).

- DIRITTI AL FEMMINILE. Film proposti: In Her Shoes (di Maria Iovine, Italia, 2019, 19'), La Reina (Manuel Abramovich, Argentina, 2013, 18’). Incontro online: martedì 27 aprile, ore 11.00, DIRITTI AL FEMMINILE: IERI, OGGI, DOMANI con Maria Iovine (regista, autrice di In Her Shoes) e Camilla Todini (Cinema PostModernissimo).

- MARGINALITA? E CONTESTI DIFFICILI. Film proposto: Selfie (di Agostino Ferrente, Italia, 2019, 78’). Incontro online: giovedì 29 aprile, ore 11.00, SELFIE: IL FATICOSO MESTIERE DI CRESCERE con Letizia Caudullo (montatrice di Selfie) e Andrea Fioravanti (insegnante e critico cinematografico).

- RELAZIONI SENTIMENTALI. Film proposto: Amori (di Gabriele Anastasio e Stefano Ceccarelli, Italia, 2008, 60’). Incontro online: martedì 4 maggio, ore 11.00, COMIZI D’AMORE con Gabriele Anastasio e Stefano Ceccarelli (registi, autori di Amori) e Luca Ferretti (direttore artistico PerSo Film Festival).