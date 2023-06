Sergio Piazzoli, a dieci anni dalla morte si lavora per ricordare il promoter che ha segnato una grande stagione della musica umbra

Nel giugno del 2024 ricorreranno dieci anni dalla morte improvvisa e prematura di Sergio Piazzoli, un personaggio che ha segnato una stagione indimenticabile della musica umbra. Riuscì a portare in una regione piccola come la nostra personaggi del calibro di Bob Dylan, Bruce Springsteen, R.E.M. (per la prima volta in Italia), il suo amato Robert Wyatt, Ryuichi Sakamoto, Juliette Greco, Dulce Pontes e un’infinità di artisti che ne apprezzavano le doti rarissime di organizzatore e profondo conoscitore di musica, su tutti il “fratello” Capossela, e ancora Fossati, De Gregori, Guccini, lo stesso De André, trascinato quasi a forza di nuovo sul palco, dopo richieste incessanti.

Le Istituzioni umbre, con in testa il Comune di Perugia, gli amici più cari, a partire da coloro che hanno dato vita alla Fondazione Sergio Per La Musica, la compagna Patrizia Marcagnani, i suoi più stretti collaboratori e naturalmente la famiglia Piazzoli, desiderano ricordare questo eterno ragazzo e imprenditore che, va precisato, non si è solo sobbarcato il compito di far divertire un’intera generazione, di farle conoscere direttamente i suoi idoli e di rivelarne altri , ma ha regalato alla regione luoghi e spazi dove celebrare eventi collettivi: fu lui a inventare l’Arena Santa Giuliana, a portare le star nel magico parco di Villa Fidelia a Spello, nella verdissima Villalago di Terni, davanti agli struggenti tramonti del Trasimeno, con una capacità e un coraggio imprenditoriale che oggi suonano ancora più rari e preziosi per la comunità umbra.

La volontà di mettere insieme tutti coloro che hanno apprezzato e stimato Sergio Piazzoli nasce da un’idea di Wladimiro Boccali, ex Sindaco di Perugia, che ha raccolto subito la disponibilità del Sindaco Andrea Romizi, con il comune obiettivo di dare un Patrocinio delle Istituzioni alle celebrazioni di un promotore di cultura profondamente legato alla sua terra.

C’è un’infinità di materiale da tirar fuori dai magazzini, immagini e oggetti che rievocano emozioni e ricordi, c’è soprattutto la voglia di ritornare a quell’approccio competente e costruttivo che originò tante iniziative e fece crescere, senza distinzioni di bandiere, una comunità felice di ritrovarsi insieme nel nome della musica e dell’arte.

Fu grazie alla sua intuizione di celebrare la morte di Battisti pochi giorni dopo l’evento, in un concerto il 29 settembre alle 7,40 (geniale…), che si riformarono tutte le band cittadine, nel frattempo dismesse, riunendo centinaia di ex giovani che da quella memorabile sera ripresero a vedersi, a suonare, a realizzare nuove, indimenticabili serate alla Città della Domenica, dove la nostalgia era sempre accompagnata dal talento e da tanta allegria.

Eventi, dunque, ma anche mostre, incontri, iniziative che possano recuperare anche solo in parte lo spirito indomito di quegli anni, incarnato come nessun altro da Sergio Piazzoli, uno dei nomi che forse più di altri può riorganizzare una comunità che ha così tanto bisogno di ritrovarsi, di tornare a emozionarsi davanti e sopra un palcoscenico.

Da oggi, dunque, partono i preparativi per celebrare nel modo più sincero e profondo il decennale della morte di Sergio Piazzoli: la sua comunità ne sente il bisogno, Perugia ne ha il dovere.